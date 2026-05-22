Intervista totale alla “Signora del gin”, Lesley Gracie di Hendrick’s: “Nelle bottiglie voglio che entrino i miei viaggi, le mie storie”

Alla base di Hendrick’s c’è un elemento molto chiaro e importante: la dualità. Quindi vorrei chiedervi: come avete capito che questo fosse il concetto chiave per voi?

Lesley: È una cosa che esiste fin dall’inizio. Quando ho iniziato a lavorare con Charlie Gordon, il compianto presidente di William Grant’s, lui parlava di creare un gin completamente diverso da tutto ciò che esisteva allora, sia in termini di gusto che di aroma. Ma voleva anche che fosse prodotto in un modo diverso. Nel 1966 acquistò due alambicchi a un’asta a Londra e li trasferì a Girvan, dove all’epoca era stata appena aperta la distilleria di whisky. Li sistemò in uno dei vecchi edifici e per anni li utilizzò separatamente per cose diverse. Quando iniziò a sviluppare il suo nuovo gin, volle usare entrambi gli alambicchi proprio perché funzionavano in modo completamente diverso. Uno è un piccolo pot still tradizionale, l’altro è un Carter-Head still. E anche se utilizziamo le stesse undici botaniche secche, il risultato cambia totalmente in base al tipo di distillazione. Charlie sapeva perfettamente che sarebbe successo, ed è per questo che voleva entrambi.

Quindi tutto è partito da lì: due alambicchi.

Lesley: Poi arrivarono rosa e cetriolo, perché alla fine degli anni Novanta, quando Hendrick’s stava prendendo forma, il gin aveva ancora un immaginario molto britannico. E cosa c’è di più britannico di un giardino di rose o dei sandwich al cetriolo? Così aggiunse anche quella coppia di elementi. E da allora sembra che tutto in Hendrick’s si sviluppi sempre in due direzioni. Adesso, con il nuovo prodotto, abbiamo cacao e fiore d’arancio. È una cosa che è venuta fuori quasi naturalmente.

Prima parlavamo di come Hendrick’s abbia cambiato il mondo del bartending quotidiano. Anni fa non era così comune bere gin per esempio all’aperitivo. In un certo senso avete cambiato le abitudini di tutti noi.

Lesley: Hendrick’s si distingueva immediatamente dagli altri gin, aveva una profondità e una complessità più marcate. Questo lo ha fatto emergere in modo molto forte. E credo abbia anche spinto tante persone a sperimentare di più con ingredienti particolari. La Gin Guild dice spesso che Hendrick’s ha dato il via a quella che chiamano la “ginnaissance”, cioè la rinascita moderna del gin. Ed è una cosa bellissima da sentir dire.

E come riuscite a comunicare questa complessità?

Charmaine: È un aspetto profondamente radicato nello storytelling di Hendrick’s. Se chiedi a Lesley, tutte le espressioni che ha creato nascono sempre da una storia, da un ricordo, da qualcosa che ha vissuto personalmente. E penso che uno dei nostri punti di forza sia proprio quello di costruire un mondo attorno al brand. Senza volerci vantare, siamo abbastanza bravi a rendere visibile e immaginabile il mondo di Hendrick’s, a farlo vivere alle persone.

Abbiamo parlato di esperienza e del fatto che tutti i sensi entrano in gioco quando si beve un cocktail. Esiste un’atmosfera particolare in cui sentite di godervi davvero un drink?

Lesley: Per me conta molto l’atmosfera sociale. Mi piace quando le persone condividono il momento. A volte vai in un posto e ci sono gruppetti chiusi, separati, e manca quell’energia conviviale. Quando invece tutti partecipano si crea qualcosa. Le persone parlano, si confrontano anche su quello che stanno bevendo.

Quindi non il classico drink di fine giornata, da soli?

Lesley: Beh, in realtà c’è una delle varianti che ho creato che bevo proprio in quei momenti. Se sono a casa tranquilla a leggere, per esempio, bevo Orbium, che contiene chinino e altri elementi. Siccome è già molto completo, mi basta versarlo con ghiaccio e sorseggiarlo così com’è. Anche perché io non sono una bartender. Quella è una capacità che Charmaine possiede. Lei si occupa di tutta quella parte. Io penso alla base.

Charmaine: Che è la parte più importante.

Siete complementari.

Lesley: Oh, assolutamente. Ancora una volta: dualità.

Esatto, eccoci di nuovo lì. Quindi come consigliate di servire questo nuovo gin?

Charmaine: Abbiamo diverse opzioni. Per i momenti più sociali, magari all’inizio della serata, quando sei con gli amici e c’è una certa energia, consigliamo lo Spritz. Lo so, può sembrare controverso visto che siamo in Italia. L’idea è usare Another Hendrick’s con prosecco e soda, aggiungendo anche succo di mela e un tocco di liquore alla ciliegia. Il risultato è molto bello visivamente, rosa tenue, quasi come un rosé. La sera invece, nei momenti più tranquilli, a me piace moltissimo nel Martini. La texture di Another Hendrick’s si presta perfettamente a quel cocktail: crea una consistenza setosa, quasi vellutata. Davvero straordinario.