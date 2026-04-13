Ma davvero Khaby Lame ha trasferito i suoi soldi al padre prima del divorzio con la moglie?

Intorno alla figura di Khaby Lame ruota il concetto della sottrazione: è diventato famoso senza parole, ora torna al centro della scena per essere senza denaro? La sua immagine video che buca lo schermo, ha fatto sì che Lame, l’influencer italo-senegalese, conquistasse Instagram e Tik Tok con numeri e collaborazioni da capogiro. In Italia aveva ricoperto il ruolo di giudice nel programma Italia’s got talent, consolidando un’immagine silenziosa ma mediaticamente potente.
Da qualche giorno, è tornato sotto i riflettori, ma stavolta non per il suo sorriso o le sue espressioni epiche. Secondo recenti report legati a una disputa di divorzio con la moglie Wendy Thembelihle Juel, il suo presunto patrimonio da 20 milioni di dollari potrebbe essere solo un miraggio, con voci che suggeriscono che gran parte dei suoi beni non siano nemmeno registrati a suo nome.
La sua popolarità mondiale non basta a dissipare i dubbi: come può una persona con una fortuna così grande non possedere formalmente nulla? Un paradosso che sta alimentando discussioni online, con molti utenti increduli di fronte a una realtà che sfida la logica. Alcuni ipotizzano che Lame sia stato capace di bruciarsi un patrimonio così importante, altri che non sia mai esistito, o almeno non così sostanzioso. I rumors sono ancora da verificare. C’è chi afferma che si tratti di fake news nate solo per generare click: la vicenda del divorzio sarebbe vera, ma le dicerie sul patrimonio sarebbero, appunto, solo dicerie. Intanto, però, la vicenda sta facendo discutere parecchio.
Sposato nel 2023 con la Thembelihle, Lame ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori, ma ora questo segreto potrebbe essere la chiave di tutto. Il caso riporta in primo piano un concetto fondamentale: il patrimonio netto non è sempre sinonimo di beni reali, ma spesso è solo un riflesso del valore di un brand. Inoltre, le entrate milionarie di Lame sarebbero verificabili.
Le verifiche preliminari sulle finanze avrebbero rivelato che nessun bene immobiliare o conto corrente milionario risulta intestato all’influencer, ma che la ricchezza accumulata in questi anni sarebbe registrata a nome del padre. Questo dettaglio finanziario potrebbe influire non poco sulle trattative per la separazione. I legali stanno analizzando la situazione. Qualora si trattasse di una strategia di Lame, il caso potrebbe creare un precedente importante.
Ma c’è un dettaglio da non trascurare che riguarda la modalità con cui Lame e la moglie si sono sposati. Non si tratta, infatti, di un matrimonio con rito civile, ma con rito religioso musulmano: questo cambierebbe il quadro. La divisione dei beni al 50% nel caso di divorzio, ha validità solo se si tratta di un matrimonio celebrato con rito civile, quindi la moglie non avrebbe diritto alla metà del patrimonio di Lame.
Questo sarebbe l'unico dato certo, perché per il resto, per il momento, si tratta solo di rumors e teorie che restano da verificare. I legali di Khaby Lame e di sua moglie sono impegnati in un intenso lavoro di analisi delle finanze, ma la verità ufficiale potrebbe essere molto lontana. Quello che è certo è che la vicenda sta facendo molto parlare di sé, sia nel mondo del gossip che in quello legale. Il caso è ancora in fase di sviluppo e, qualora i rumors venissero confermati, potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro di Lame, sia dal punto di vista legale che sotto il profilo dell’immagine pubblica.
Il mistero attorno alla ricchezza di Khaby Lame non fa che aumentare la curiosità e la speculazione. Il punto più interessante è che se la verità venisse alla luce, potrebbe riscrivere le regole della gestione patrimoniale per le celebrità dell'era digitale. Nel frattempo Khaby Lame continua a rimanere in silenzio, ma questa, per un come lui che del silenzio ha fatto la sua fortuna, non è una notizia.