Ma davvero Khaby Lame ha trasferito i suoi soldi al padre prima del divorzio con la moglie?

Le verifiche preliminari sulle finanze avrebbero rivelato che nessun bene immobiliare o conto corrente milionario risulta intestato all’influencer, ma che la ricchezza accumulata in questi anni sarebbe registrata a nome del padre. Questo dettaglio finanziario potrebbe influire non poco sulle trattative per la separazione. I legali stanno analizzando la situazione. Qualora si trattasse di una strategia di Lame, il caso potrebbe creare un precedente importante.

Ma c’è un dettaglio da non trascurare che riguarda la modalità con cui Lame e la moglie si sono sposati. Non si tratta, infatti, di un matrimonio con rito civile, ma con rito religioso musulmano: questo cambierebbe il quadro. La divisione dei beni al 50% nel caso di divorzio, ha validità solo se si tratta di un matrimonio celebrato con rito civile, quindi la moglie non avrebbe diritto alla metà del patrimonio di Lame.

Questo sarebbe l'unico dato certo, perché per il resto, per il momento, si tratta solo di rumors e teorie che restano da verificare. I legali di Khaby Lame e di sua moglie sono impegnati in un intenso lavoro di analisi delle finanze, ma la verità ufficiale potrebbe essere molto lontana. Quello che è certo è che la vicenda sta facendo molto parlare di sé, sia nel mondo del gossip che in quello legale. Il caso è ancora in fase di sviluppo e, qualora i rumors venissero confermati, potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro di Lame, sia dal punto di vista legale che sotto il profilo dell’immagine pubblica.

Il mistero attorno alla ricchezza di Khaby Lame non fa che aumentare la curiosità e la speculazione. Il punto più interessante è che se la verità venisse alla luce, potrebbe riscrivere le regole della gestione patrimoniale per le celebrità dell'era digitale. Nel frattempo Khaby Lame continua a rimanere in silenzio, ma questa, per un come lui che del silenzio ha fatto la sua fortuna, non è una notizia.