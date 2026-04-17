Delirio è un delirio, ma pure una hit: “L’ammor” di TonyPitony e Tommy Cash è una canzone dadaista dieci volte più di “Espresso macchiato”

Ci sono featuring internazionali che nascono ancor prima di nascere. E quando vengono rilasciati appaiono maledettamente giusti. L’ammor di TonyPitony e Tommy Cash è uno di quelli. Uscito stanotte su tutti i digital store e accompagnato da un visual video che li disegna in versione Super Mario. Eppure se ci fosse anche un videoclip ufficiale il regista sarebbe di certo candidato alla prossima notte degli Oscar, con Tony e Tommy candidati come migliori attori protagonisti. È chiaro. Perché i due insieme bucano lo schermo. Non a caso le immagini pubblicate sui loro profili per lanciare il singolo rompono la monotonia di un algoritmo noioso e prevedibile.

Qualcuno forse si aspettava una rigidissima cassa dritta. E infatti è così. Non poteva essere che così. I due furbacchioni si vogliono assicurare il primato tra i tormentoni estivi e non temono di spiattellarci in faccia il loro intento.

Lo fanno a loro modo, perché L’ammor è un brano che unisce genio e trash, peculiarità dei due artisti. È un delirio assolutamente inutile di cui, sin dal primo ascolto, non possiamo più fare a meno. È esilarante e non solo per il testo assolutamente sconclusionato e volutamente snello, ma per l’attitudine che Tony e Tommy dimostrano. Che poi i loro nomi vicini sembrano il titolo di un cartone animato giapponese degli anni ‘90, è solo un plus.

Il testo è, sembra per l'appunto, vacuo. Ma non più di molti altri testi spacciati per seri che puzzano di retorica e cliché. Rime elementari colorano un brano dadaista ed ermetico al tempo stesso.