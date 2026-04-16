Il direttore d’orchestra Enrico Melozzi denuncia la categoria: “Se parlo liberamente vengo insultato. È per questo che stiamo sprofondando così in basso”

A Sanremo, il nostro direttore Moreno Pisto aveva intervistato il mitico maestro d’orchestra Enrico Melozzi, durante la nostra MOWIDA. Nell’intervista era “venuto giù tutto”: da lui che tirava i banchi in conservatorio, alle sue preferenze musicali, fino all’inchiesta di Mow sul racket delle masterclass. L’intervista completa è disponibile sul nostro canale Youtube.

In un estratto pubblicato in un nostro reel su Instagram, Melozzi parla del conservatorio come “un luogo di bassezza” e così aveva motivato la sua netta opinione: “Già ai miei tempi il conservatorio faceva schifo. C’era qualche mosca bianca che lottava per la qualità, ma veniva messo da parte: sono scomodi al sistema i professori bravi”. E ancora: “La prima regola che va cambiata nei conservatori è che il direttore non va nominato dai docenti perché si crea un rapporto malsano”. Melozzi aveva posto l’accento sull’importanza della meritocrazia, affermando che “oggi l’insegnante di conservatorio è un burocrate”. E aveva aggiunto: “I conservatori devono tornare centri di arte, non centri di burocrazia”.

Inoltre, a suo modo di vedere il sistema all’interno dei conservatori andrebbe invertito: “Tutti i più grandi artisti dovrebbero fare un passo sociale con la nazione e andare a insegnare ai bambini più piccoli l’arte”.

Ma non tutti sono d’accordo con il maestro. Ieri, infatti, tra i commenti del nostro reel, si è unito Paolo Vivaldi, compositore italiano di colonne sonore, che è intervenuto così: “Caro maestro, io sono un docente del Conservatorio di Monopoli. Insegno musica applicata alle immagini. I miei allievi, alcuni di loro, li ho introdotti nel mondo del mio lavoro e agli altri mi dedico con il massimo dell’impegno e dell’amore per questo lavoro”.

Da qui, è iniziato uno scambio di commenti tra Vivaldi e Melozzi, che ha risposto riconoscendo le opportunità che il maestro Vivaldi offre agli allievi, ma evidenziando anche che lui è uno dei pochi a farlo: “Non mi riferivo a te, questo è un sistema che ogni tanto sbaglia, e tu fai parte di questo “strano errore” del sistema” e ancora: “Per uno come te purtroppo ce ne sono centinaia totalmente inutili. Tu lo sai, non puoi dirlo, ma io sì”.