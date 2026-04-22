Grande Fratello Vip: Renato Biancardi vuole lasciare la casa per colpa di Alessandra Mussolini? L’annuncio potrebbe arrivare stasera in diretta con Ilary Blasi

Oggi, mercoledì 22 aprile, torna l’appuntamento con Grande Fratello VIP, dopo il rinvio di martedì a causa della Coppa Italia. Il reality show Mediaset, condotto da Ilary Blasi, arriva con la sua undicesima puntata della stagione, e le aspettative sono alte, visto quanto successo in settimana. Nella prima serata di Canale 5, si prepara una nuova diretta, dove i telespettatori assisteranno a un televoto che potrebbe rivelarsi decisivo.

Tra le tante dinamiche che infiammano la casa, un tema ricorrente è il triangolo amoroso che coinvolge Renato Biancardi, Raul Dumitras e Lucia Ilardo. La situazione è tesa: Renato sembra in piena crisi emotiva, tanto che non si esclude un possibile ritiro dalla casa, proprio come avvenuto la settimana scorsa con Nicolò Brigante. Dopo il breve flirt con Lucia, Renato pare soffrire il bacio scattato tra Lucia e Raul. Anche se, Lucia, si dice ancora molto più attratta da lui che da Raul che, nel frattempo, avrebbe dichiarato un interesse reale verso di lei.

Le dinamiche sentimentali all’interno della casa continuano a scuotere gli equilibri tra i concorrenti. Antonella Elia, infatti, è già sicura della finale, prevista per inizio maggio, grazie alla sua vittoria in un acceso televoto contro Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Quest’ultima, però, è al centro delle polemiche per il suo comportamento nei confronti di Renato Biancardi. Dopo aver spinto Lucia Ilardo a credere che Raul Dumitras fosse sinceramente interessato a lei (con tanto di bacio tra i due ex protagonisti di Temptation Island), Alessandra ha avuto un duro scontro con Renato, da settimane suo “amico”. La lite ha acuito la già delicata situazione di Renato, che si sente tradito e isolato anche dall’amica. Si alimentano così i rumor su un possibile abbandono del gioco.

A rendere ancora più piccante l’atmosfera ci sono le opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che continuano a commentare le varie vicende con il loro stile diretto e senza mezzi termini. E con un televoto che si annuncia ad alta tensione, gli equilibri potrebbero davvero cambiare. In attesa di scoprire cosa riserverà la serata, stasera scopriremo soprattutto chi sarà l’eliminato e chi invece otterrà l’immunità.

L'appuntamento con l'undicesima puntata è fissato per stasera, in prima serata su Canale 5, dopo La Ruota della fortuna di Gerry Scotti.