Fiorello nuovo eroe civico: riforma il palinsesto come Nino Frassica, difende il Teatro delle Vittorie in vendita e attacca le pale eoliche a Orvieto

Era cominciata con il palinsesto. Il primo a protestare contro la durata infinita dell'access prime time era stato proprio Fiorello: il conduttore aveva ironizzato sul fatto che lui, come tanti altri, alle dieci di sera va a dormire. Aveva poi continuato ad affondare il colpo: almeno su Rai 1 dopo i pacchi, parte una fiction; su Canale 5 invece, dopo Gerry Scotti, ritorna Gerry Scotti. Il riferimento era alle puntate speciali de La Ruota della Fortuna che, di fatto, allungavano il game show anche in prima serata.

Da lì anche altri volti noti si sarebbero pronunciati, da Claudio Amendola che si è scusato con il pubblico de I Cesaroni per l'orario tardo a Nino Frassica che, invece, ha proprio pensato a riformulare l'intero palinsesto tagliando minuti su minuti dai programmi Rai.

Poi, a inizio maggio, la protesta pubblica contro la vendita del Teatro delle Vittorie: Fiorello aveva scritto al Ministro della Cultura, ottenendo anche la risposta dello stesso Giuli, secondo cui il Ministero avrebbe potuto valutare un intervento. Con Fiorello che aveva acceso una luce sulla vicenda, il Teatro delle Vittorie è finito anche in Commissione di Vigilanza, dato che il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione all'amministratore delegato Rai.