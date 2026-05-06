OK, ma che succede col Teatro delle Vittorie? Fiorello contro la vendita e l’ad Rossi che parla di retorica: "Cacciatemi! La Rai si deve modernizzare anche nei contenuti"

Con Fiorello che ha puntato l'attenzione sulla vendita, il Teatro delle Vittorie è finito al centro della polemica; intanto, in Commissione di Vigilanza, il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione all'amministratore delegato. Polemiche che evidentemente non sono piaciute all'amministratore delegato Giampaolo Rossi che, in un'intervista al Sole 24 Ore, ha dichiarato di aver trovato il dibattito surreale. Di più: "Dal Teatro delle Vittorie al teatrino della retorica il confine è stato molto labile". "Nessuno nega il valore affettivo - ha detto ancora l'ad - e storico del luogo. Ma è un teatro degli anni Quaranta, dentro un condominio, acquistato negli anni Sessanta e trasformato in studio televisivo. Tenerlo significherebbe spendere 14 milioni: 7 per ristrutturarlo e 7 per la mancata vendita"

Un "no" a cui Fiorello ha risposto di nuovo, ancora in difesa di quel Teatro la cui vendita aveva definito un "crimine contro la storia dello spettacolo italiano". A questo punto, lo show man ha risposto direttamente all'accusa di retorica: la Rai ha i conti in mano, ma possibile non ci sia altra soluzione? A questo punto, sempre durante il suo programma radiofonico, ha affondato: se la Rai vuole essere davvero una media company, allora dovrebbe farlo anche nei contenuti. A cominciare proprio da lui: "Siamo vecchissimi! Se vogliamo diventare 'media company' dobbiamo cambiare. Ad esempio, dovreste cacciare in primis me, sono vecchio! Io, Milly Carlucci, a casa, via! Ballando con le Stelle, Sanremo, L'Eredità: basta! Affari Tuoi? Basta, ancora apriamo pacchi di cartone? Idee nuove, intelligenza artificiale, robot, questa deve essere la Rai!”.

Proposta: e se alla fine, il Teatro provasse ad acquistarlo lui?