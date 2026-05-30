È morto a 104 anni Edgar Morin, il filosofo collezionista della complessità: la sua opera monumentale in 6 volumi, il suo pensiero e il messaggio fondamentale che ci ha lasciato per il futuro

Edgar Morin è stato forse il primo esemplare dell’ultima generazione dei “cibernetici” o dei filosofi della complessità, una corrente che ha nei suoi padri e nei suoi precursori dei nomi fondamentali per la storia del pensiero novecentesco, da Norbert Wiener a Humberto Maturana (e già siamo alla seconda ondata), passando per Heinz von Foerster (il nipote di Wittgenstein). Morin, insieme a qualche altro filosofo come Ernst von Glaserfeld, pare abbiano raccolto l’eredità dei loro maestri, interiorizzando la morale dei loro studi ma non cercando di acquistare le loro competenze settoriali. In un ambiente decisamente fortunato per chi cercava di proporre nuove grandi sintesi, spingendo per il dialogo tra specialismi (era l’epoca della “nuova alleanza” di Ilya Prigogine e Isabelle Stengers), Morin ebbe vita facile, anche per via di una dote che certo non si può negare: il dono della scrittura. È ciò che lo ha portato, tra il ’77 e gli inizi del Duemila, ha pubblicare un’opera mondo come Il Metodo, sei volumi in cui partendo da una critica all’idea di razionalità cartesiana (il peccato originale della filosofia occidentale, che si sarebbe poi abituata a spezzettare il mondo immaginando sistematicamente semplificabile in componenti più facili da studiare), mira a creare un nuovo modello di esplorazione, potremmo dire una nuova filosofia, basata su una razionalità aperta, viva, dinamica, appunto complessa, e cioè intrecciata, “tessuta insieme”. La realtà ha una trama, sarebbe stupido limitarsi a studiare il materiale con cui è fatto il filo senza cercare di avere conoscenza del disegno generale. Questa “visione di insieme” spiega anche perché molti dei sistemi, essendo complessi, siano ricorsivi, e cioè si riproducano da sé, in una sorta di circolo virtuoso che impedisce a qualsiasi studioso di sapere davvero se sia nato prima l’uovo o la gallina. La società, per esempio, produce gli individui che producono, con le proprie azioni e relazioni, la società. In questo senso qualsiasi domanda sul modello “uovo-gallina” (qualsiasi approccio lineare causa-effetto) è mal posto, poiché il modello organizzato di tutti i sistemi (tranne quelli della fisica classica, cioè semplici) è ricorsivo, e cioè in un certo senso si autoalimenta, rendendo gli effetti cause e le cause effetti.