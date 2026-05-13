Cannes 2026, Demi Moore scheletrica sul carpet ma i media la elogiano. Ecco perché SI DEVE parlare dei corpi altrui: non fatevi i caz*i vostri!

Demi Moore 'incanta' sul carpet inaugurale di Cannes. Lo avete letto, sì? La diva di 'Ghost' e 'The Substance' svetta nelle foto apertura di pressoché ogni articolo (inter)nazionale sulla prima sfilata della Croisette. Però, è un osso. E, pur non avendone alcuna esigenza già in partenza, sta scomparendo sempre di più. Lei come tantissime altre colleghe dello star system hollywoodiano: deperiscono a vista d'occhio, a ogni età, stanno in piedi a stento, sfidando tutte le leggi della fisica. Mentre altre, per esempio Beyoncé e Rihanna, restano in forma umana, è vero. Ma non possiamo fare finta di niente di fronte alla 'cura Mauthasen' di cui troppe celeb d'oltreoceano sembrano essere, da tempo, schiave. Perché non è un 'fenomeno' accettabile, perché, basta un minimo di buonsenso, non potrà andare a finire bene.

Di fronte alle attuali foto di Moore, la gente sui social ha reagito correttamente, ossia tra choc, sgomento e preoccupazione. Nessuna delle tre appartiene al concetto di 'body shaming'. Eppure, i media USA e anche quelli italiani descrivono l'attrice 'sensazionale', in grado di 'incarnare un ideale di bellezza sofisticata e consapevole'. Il New York Post riesce perfino a titolare sulle sue braccia 'toniche' che 'rubano la scena' a tutte le altre sulla Croisette. Quelle, però, non sono nemmeno più braccia, paiono fili. C'è la realtà e la narrazione che se ne fa. Il grosso problema è che, da quando esiste il mondo, purtroppo la narrazione, ripetuta all'infinito, diventa la realtà: l'unica possibile, malgrado l'evidenza. 'Non si parla dei corpi altrui' resta l'unica eredità della oramai scoppiata bolla che prendeva il nome di 'body positivity'. E allora, in virtù di tale (ottuso) dogma, dovremmo farci andare bene che le ossa siano ancora celebrate come aspirazionali, se no la 'sensibilità' di qualcuno potrebbe rimanere offesa? No, non si gioca sulla pelle della gente. Quindi, in mezzo a un impressionante frastuono di retorica mediatica aberrante, tocca dire ancora una volta le cose come stanno. Anche se non vi piaceranno e no, non sono rassicuranti.