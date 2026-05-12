Millennium Actress, i migliori film della nostra vita

Perché Millennium Actress di Satoshi Kon è ancora oggi una pietra miliare assoluta, non solo per il cinema d’animazione ma per la settima arte nel suo complesso? Complice una nuova edizione restaurata in 4K, con un nuovo doppiaggio distribuito da Anime Factory e in sala dall’11 al 13 maggio, siamo tornati a vedere il film. E il risultato è lo stesso di sempre: uscirne significa portarselo dietro.

Il regista di Paprika, Perfect Blue e Tokyo Godfathers è uno dei cineasti giapponesi più importanti degli ultimi decenni, eppure continua a non avere uno status internazionale davvero proporzionato alla sua influenza. Un paradosso evidente anche guardando all’Occidente: Il cigno nero e Inception riprendono, a tratti quasi shot by shot, soluzioni visive e nuclei tematici di Perfect Blue e Paprika. Più che citazioni, vere e proprie eredità.

All’interno della sua filmografia, Millennium Actress è forse il suo film più limpido. Uscito nel 2001, nelle prime fasi della sua carriera, è già un’opera di una maturità sorprendente. Non perché completa, ma perché essenziale: qui c’è già tutto il suo cinema, il rapporto tra immagine e memoria, tra identità e rappresentazione, tra sogno e realtà. La struttura è quella di un mockumentary solo in apparenza: una troupe di documentaristi raggiunge l’anziana Chiyoko Fujiwara, diva leggendaria ormai ritiratasi dalle scene, per raccontarne la vita. Ma il dispositivo salta quasi subito, perché il racconto non si limita a ricostruire: riscrive, attraversa, reincarna. La vita di Chiyoko diventa cinema e il cinema diventa la sola forma possibile della sua vita.

Ripercorrendo la sua carriera emerge la traccia di un amore mai compiuto, quello per un uomo incontrato per caso durante la giovinezza, negli anni della guerra, e mai dimenticato. Non è solo un motore narrativo, ma una direzione. Chiyoko non insegue davvero quell’uomo, insegue l’immagine di sé che quel desiderio ha generato. Non ciò che si possiede, ma ciò che si cerca. Non l’amore da luna piena, ma quello di una luna appena velata, quando le cose non si sono ancora compiute e tutto resta in bilico, quando tutte le possibilità sono ancora aperte e i sentimenti stanno per traboccare, senza sapere ancora dove cadranno.

