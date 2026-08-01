Ti porto al mare con un romanzo cult e il nuovo libro di Vicario: ecco cosa leggere quando fuori il cielo è grigio

Quando fuori l’aria è stanca o il sole accecante dei giorni passati si fa da parte, è tempo di leggere libri così. Da un lato l’ultimo riuscito romanzo di Stefano Vicario, Essere o non essere: La nuova indagine del re degli stracci (La nave di Teseo), l’ultimo capitolo di una trilogia cominciata nel 2021 e dall'altro un classicone un po’ da hipster un po’ dramatic, come se stessimo descrivendo le note di testa di un profumo e non propriamente un libro. Perché se Il mio anno di riposo e di oblio di Ottessa Moshfegh (Feltrinelli) avesse un odore sarebbe di sicuro quello che si sprigiona in una pineta dopo la pioggia.

Essere o non essere: La nuova indagine del re degli stracci di Stefano Vicario è una lettura dinamica, veloce, che si consuma di corsa, anche se per il lettore dovesse essere il primo libro della trilogia. Tra momenti che arrivano come scene di un film e frasi che sanno descrivere con semplicità e immediatezza il senso di quello che il protagonista o la sua amata provano, ciò che descrive Vicario è una nuova appassionante avventura per l’ex avvocato Andrea Massimi incapace di perdonarsi per l’uccisione della moglie e della figlia mentre era con l’amante.

“Ed eccolo il potere degli stracci: sei invisibile perché nessuno ti vuole vedere.” (Stefano Vicario, Essere o non essere: La nuova indagine del re degli stracci, La nave di Teseo, pag.31)

Andrea vive nello scompartimento di un treno abbandonato insieme a Lillo e Aldo e ben presto, grazie a Flora, la veggente cieca, scoprirà la sua prossima sfida. Un gigante moldavo di nome Micio ha perso il suo compagno, Maskim. Dove è finito, se l'hanno rapito, è morto o è vivo, sono domande aperte a cui non risponderemo. Possiamo dire però che il romanzo nuota in un mare di personaggi chiari e definiti, soggetti perfetti di una sceneggiatura perfetta per una possibile serie perfetta. Una missione suddivisa in capitoli, scorrevolissimi, che fa riemergere nella memoria, tra i tanti pensieri e collegamenti sul tema, anche il film italiano Mani Nude che avevamo recensito qui. E questo perché nel romanzo di Vicario e nel lungometraggio di Mauro Mancini (a sua volta ispirato all’omonimo romanzo di Paola Barbato) è anche di violenza e di campi di battaglia che si parla. In mezzo al cinema e alla scrittura c’è un posto squallido e terribile in cui la gente per più motivi finisce per riprendersi in mano la vita.