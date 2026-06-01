Due giorni con Jimmy Kimmel, il più bravo di tutti, a Los Angeles raccontati da Dj Ringo: “In Italia se la tirano tutti. Con lui siamo diventati amici in pochissimo tempo”. E annuncia il nuovo programma Dream Bike

Che ci facevi a Los Angeles? Ma soprattutto: che ci facevi da Jimmy Kimmel?

Io a Los Angelese ci lavoro tre-quattro mesi l'anno. Devo dire grazie a Raffaella Valentini, che è il console americano a Los Angeles e ha organizzato la cena in cui l'ho conosciuto: mi ha fatto un grande regalo. Lì Jimmy mi ha chiesto di andare a vederlo e, il giorno dopo, sono andato di pomeriggio: mi ha ospitato in teatro e sono stato tutto il tempo con lui.

Trump non lo apprezza molto...

La sera che sono andato a vedere Kimmel c'era ospite Ru Paul, ha iniziato con un monologo di cinque minuti, in cui attaccava Trump in maniera molto diretta. Ha fatto anche una gag con un attore, ed era la seguente: alla mano erano cresciuti i capelli, proprio come il ciuffo che Trump ha in testa, e lui adulava la sua mano e finisce col masturbarsi col letto davanti a tutti. Gli ho detto: "Per forza che ti odia", ma lui va dritto per la sua strada. Se deve rischiare, va avanti per la sua strada e fa il suo lavoro bene

Che differenze hai visto rispetto al nostro modo di fare tv?

Senza nulla togliere alla nostra televisione, ma lì il livello è pazzesco. Loro smontano una scena in due minuti, e nel frattempo Jimmy non si ferma: viene verso il pubblico in studio e comincia a interagire: avviene tutto in maniera molto veloce. Mentre, ad esempio, montano una casetta, lui fa un monologo col pubblico. Questi giorni passati lui, mi hanno insegnato molto.

Cosa?

Io in Italia faccio radio, programmi televisivi: pensi di aver raggiunto un buon livello, poi vedi qualcosa così, e torni con i piedi per terra. Sono tornato dicendomi che dovevo riuscire a mettere in atto almeno il 10%. Non me l'aspettavo davvero: ero a Los Angeles a girare un lavoro per La7, e mi sono ritrovato due giorni con lui, a vivere un'esperienza bellissima. Non aveva l'atteggiamento di qualcuno che dà consigli: ho visto che gli piacevo perché sono italiano, lui ha un grande amore perché aveva la nonna di Ischia; mi ha fatto più domande che consigli. È da questo punto di vista che mi ha dato una lezione: perché quando mi chiedeva qualcosa, non era per educazione, ma perché davvero interessato. Era assetato di sapere.