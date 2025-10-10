Ma com’è andata la terza edizione di Incanto Film Festival a Pesaro? Ecco i cortometraggi premiati e tutto quello che è successo

Sul palco anche i direttori artistici Rebecca Cervato e Matteo Damiani e gli organizzatori Walter de Majo e Alessandro Elia di Anemone Film. Tutti hanno ringraziato gli ospiti, gli autori e le autrici e il pubblico in sala: "Siamo felicissimi di aver chiuso una splendida e ricca terza edizione a fianco dei colleghi di Anemone Film. Insieme, abbiamo avuto la possibilità di moltiplicare le giornate del festival, la programmazione, le sezioni categorie di concorso e nuovi eventi che ci auguriamo di poter riconfermare anche l’anno prossimo, quest’anno possibili anche grazie alla preziosa collaborazione con Mic e Siae nell’ambito del programma Per chi crea. Ringraziamo di cuore tutte le persone che ci hanno accompagnato, dai giurati speciali delle nostre giurie, ai collaboratori del territorio, alle istituzioni con cui abbiamo avuto l’onore di collaborare. Sarà bellissimo ritornare insieme a raccontarvi il cinema sempre con grande entusiasmo e spirito di innovazione" (Rebecca Cervato e Matteo Damiani).

Infine, è stato proiettato il video che ha ripercorso questi quattro giorni di Incanto.

