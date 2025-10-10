Oggi inizia Libropolis, il festival baluardo della controcultura italiana. Ne abbiamo parlato con il fondatore Alessandro Mosti

Anzitutto, come nasce Libropolis?

L’idea di Libropolis nasce fondamentalmente per una certa insoddisfazione nei confronti delle manifestazioni culturali e festivaliere in Italia. Di queste manifestazioni che ci sembravano improntate, come abbiamo ribadito quest'anno con il titolo del festival, a una serie di parole d'ordine: celebrare la sovrapproduzione libraria, fagocitare il programma con cantanti, comici, politici, trasformando quello che è un festival culturale in un talk show con altri mezzi e sostanzialmente pronunciare sempre quelle parole che si sposavano con i pregiudizi del pubblico di riferimento. Da questa nostra, direi, insofferenza verso le caratteristiche della gran parte dei festival in Italia nasce l'idea di provare a costruire un altro modello di festival, a cui negli anni stiamo lavorando, cercando ogni volta di migliorare e modificare qualcosa per arrivare verso questa dimensione, questa prospettiva.

Anche il luogo comunque è abbastanza particolare, il chiostro della chiesa di Sant'Agostino a Pietrasanta

Esatto, proprio una delle caratteristiche che distinguono Libropolis da tanti festival che spesso si svolgono all’interno di poli fieristici, palazzetti, quindi luoghi abbastanza asettici. Libropolis invece si svolge in un chiostro medievale. Abbiamo la possibilità di utilizzare un'antica chiesa sconsacrata che rende tutti gli eventi che si svolgono lì molto suggestivi. Questo secondo noi è un grande plus del festival.

E poi ho visto che avete anche dei grandi ospiti quest'anno. Due anni fa ci fu Geminello Alvi, che da anni si era ritirato a vita privata

Sì, diciamo che in questi nove anni siamo riusciti a portare a Pietrasanta tanti ospiti di un certo peso, tra l'altro senza pagare mai compensi, cachet, gettoni di presenza, ma cercando di convincere gli ospiti a partecipare in base alla forza della nostra idea e del progetto culturale. Questo sicuramente ci inorgoglisce e anche quest'anno ci saranno ospiti di grande prestigio e notorietà, penso a Franco Cardini, a Pupi Avati, ad Aurelio Picca.

Come nasce l'idea di parlare della seduzione tra Aurelio Picca e Ginevra Leganza?

L'idea nasce dalla pubblicazione di questo libro di Stefan Zweig, Casanova, da parte di Sette Colori. Nel momento in cui con l'editore ragioniamo su come organizzare questa presentazione, cercando di piegare un classico ai format che stiamo proponendo qui a Libropolis, è venuta l'idea di affiancare soprattutto un uomo e una donna, perché era giusto sentire entrambi i punti di vista in tema di corteggiamento. E anche lì volevamo costruire un dibattito che, partendo dalle vicende di Casanova, arrivasse a tematiche più contemporanee come il catcalling, il wokismo, tutto ciò che viviamo oggi, per cui anche il corteggiamento sembra quasi diventare un tabù. Ci sembravano due personalità di alto profilo, con sensibilità decisamente differenti, e quindi interessante metterle a confronto.

E invece Pupi Avati? Come avete fatto a “sedurlo”?

Pupi Avati lo corteggiamo da diversi anni. C’è Bietti Edizioni che ha proposto una nuova edizione di Gotico Padano, un libro pubblicato ormai qualche anno fa ma rinnovato quest'anno, e ci hanno proposto proprio lui. Ha accettato, perché sicuramente è un ospite di grande prestigio. Certo. Quindi nasce dalla ristampa di questo libro gotico padano di Bietti.