Siamo stati alla presentazione di Forever Young, il nuovo album di Sarah Jane Morris e Solis String Quartet, e ci siamo abbuffati di calamarata

Miles Davis quando faceva le conferenze stampa per la pubblicazione dei suoi dischi organizzava grandi spaghettate per i giornalisti, si accattivava la stampa essendo, oltre che un grande musicista anche un grande cuoco, e se ne andava al piano di sopra a dormire. La cantante jazz britannica, Sarah Jane Morris è al secondo disco con il quartetto d’archi partenopeo, il Solis String Quartet, e per mantenere la tradizione inaugurata dal grande genio e trombettista afro-americano, i Solis hanno pensato di organizzare presso lo spazio Washington di Milano una bella calamarata con pesce di Sorrento e mozzarelle direttamente da Portici per l’ascolto del disco e per la conferenza stampa prima di esibirsi al Teatro Menotti. Una manovra a tenaglia nei confronti della stampa dalla quale i giornalisti affamati difficilmente si sono potuti divincolare. Ad ogni modo il Solis String Quartet non è soltanto un quartetto di grandi chef, ma di grandi arrangiatori ed esecutori. Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio al violino, Antonio di Francia al violoncello e Gerardo Morrone alla viola suonano insieme dai tempi del conservatorio a Napoli e portano in loro tutta la sapienza ritmica del Mediterraneo. È forse proprio il grande groove che è riuscito a sedurre prima Sarah Jane Morris e il pubblico europeo poi, declinando in chiave pop-jazz melodie e armonie provenienti dalla musica classica. Il nuovo disco “Forever Young”, registrato in presa diretta negli studi di Irma Records è un omaggio al club dei ventisette e a quegli artisti che Dio solo sa quanti altri classici avrebbero potuto produrre se non fossero morti così giovani. Uno di questi artisti è Otis Redding, che per Sarah Jane Morris ha avuto un’importanza così grande da portarla a dare il nome del grande artista a suo figlio. E poi Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, tutte leggende della musica morti così giovani.