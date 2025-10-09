Cos’è un “coso cosato” (e pure vegano)? Chiedetelo ai Di Pazza al Fragile, il Festival delle arti sostenibili

“Quando abbiamo scoperto che in Italia solo il 7% mangia abbastanza frutta e verdura – e che i legumi passano troppo spesso in panchina – ci siamo dati una missione: mostrare quanto possa essere gustoso, divertente e colorato metterne di più nel piatto”. Il punto, ovviamente, è sempre lo stesso. Non lo status, non la moda, ma la conoscenza che può passare anche da un modo di mangiare più etico. “Il progetto Di Pazza nasce per accogliere chiunque voglia idee per mangiare con un po’ più di consapevolezza, senza colpevolizzare o giudicare nessuno. Ci si può avvicinare per motivi etici, di salute o di rispetto dell’ambiente: c’è spazio per tutti, ognuno con il proprio ritmo e i propri tempi”.

Cosa bisogna rispettare allora? Non solo l’ambiente in senso lato, ma il ciclo delle stagioni, la vicinanza del prodotto, i livelli di crudeltà che possiamo evitare agli animali. “Sulla nostra pagina tocchiamo tanti temi: ricette, stagionalità, antispreco, proteine alternative fino a sfatare falsi miti legati all'alimentazione”, ma senza fare la morale e porre una distanza tra chi ascolta, e deve essere sensibilizzato, e chi queste cose già le sa: “Cerchiamo di farlo sdrammatizzando e trattando i vari temi con una punta di ironia: del resto, attrae molto di più un sorriso e una risata, no?”