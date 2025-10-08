Scandalo San Carlo, perché Michele Sorrentino Mangini fattura con la sua società Emmemme srls anche se la nomina al Teatro è a suo nome?

Vista l’opacità della situazione ci siamo chiesti come Mangini potesse percepire dei compensi a suo nome per diversi incarichi, quello di docente a tempo indeterminato, e quello alle Officine San Carlo. E abbiamo scoperto che per il lavoro di Direttore artistico al Teatro San Carlo, Michele Sorrentino Mangini non fattura a suo nome, ma riceve dei compensi intestati a una sua società, Emmeemme srls, nonostante, tuttavia, il contratto sia tra la Fondazione San Carlo e Mangini, e non tra fondazione e società. La possibilità di fatturare tramite società, in ogni caso, è prevista, se c'è una determina ad hoc. Ma restano alcune domande:

Prima domanda: perché Michele Sorrentino Mangini fattura con una società e non a suo nome, caso unico al San Carlo, nonostante il contratto sia tra la fondazione e lui?

Seconda domanda: cosa comporta fatturare attraverso una società per delle “consulenze di direzione artistica” invece che come semplice professionista?

Terza domanda: che ricaduta ha questo sul nodo dell’autorizzazione che il conservatorio avrebbe dovuto dare prima che la collaborazione con il San Carlo iniziasse?

Quarta domanda: ma Michele Sorrentino Mangini, un docente a tempo indeterminato di un conservatorio, può essere amministratore di una società e può fatturare attraverso di essa? Può, cioè, svolgere attività retribuita attraverso società di cui è amministratore (Mangini, come si vede per esempio in un atto di concessione pubblico del 2023 per l’uso di alcuni spazi di Palazzo Reale a Napoli, è amministratore unico della società)?