Il meglio (e il peggio) dei singoli della settimana: un Salmo anti-Vannacci rappa su Gaza (“genocidio”), mentre Bassi Maestro, mai così pop, campiona Dalla. David Guetta, spietato, collabora con Tones And I…

Settimana fiera in cui, a sorpresa, Salmo caccia un freestyle che ci inchioda al muro. Ma è anche il weekend in cui scopriamo un Bassi Maestro molto pop, il talento di Caleydo, la sincerità un po’ ingenua e Olly-ana di Orlando, la “solidità” del redivivo ex-Verve Richard Ashcroft, vecchi suoni che tornano giovani (Gianni Togni e Simply Red). E il nuovo singolo di un certo, sempre più ruffiano, David Guetta.

RICHARD ASHCROFT, Heavy news

Nel recinto ipocrita e falsotto di un’industria che si ciba di “ritorni e reunion” per tenerci svegli, sul pezzo e ansiosi, quello dell’ex-Verve Richard Ashcroft è un ritorno vero, visto che il suo ultimo album di inediti risale al 2018. Così rieccolo, tutta rabbia e voce scura per un brano abbastanza convenzionale che si guadagna un momentaneo Eden quando le chitarre elettriche, belle cupe, graffiano di più. Nell’anno in cui vari gruppi (Pulp, Suede, The Divine Comedy) che hanno attraversato quella folle e rapida stagione chiamata Britpop si sono rifatti vivi con album notevoli (uno, quello dei Pulp, quasi miracoloso), Ashcroft ne esce bene ma sin troppo inquadrato. Rock ottimo per Virgin Radio ma poco altro.

SALMO, Raptilian freestyle

E va bene il Salmo evoluto, cantautorale e riflessivo, ma quando rappa sparando versi che sono chiodi riesce a cambiare la direzione in cui tira il vento. Si schianta sui nostri grugni, “Raptilian freestyle”, spinta da un video ironico e basic con tanto di presentatore strafatto (sempre il nostro) che introduce questo nuovo pezzo di Salmo (“Sandro”, in realtà) in cui c’è un basso funk che non molla mai e i nomi celebri sfilano come lungo un serpentone di Sky. La cronaca di oggi, le figure che arroventano le news, la guerra che guai a chiamarla “genocidio”: tutto sbattuto in un tritacarne di versi vivi dove alloggiano Enzo Iacchetti, il generale Vannacci e Charlie Kirk, ma anche i Minor Threat, i genitori che si dimenticano il figlio piccolo nell’auto assolata e persino Mauro Biglino. Salmo, prevedibilmente, non crede al braccio teso del prode Vannacci. Meno prevedibilmente, sputa fuori tre minuti di materia ribollente da consumarsi ora o mai più.

ORLANDO, La maglia dei Guns

La voce ce l’ha, questo giovane cantautore veronese classe 1999. E pure una maglia dei Guns (N’ Roses), simbolo/feticcio attorno a cui Orlando costruisce un pezzo epico (e te pareva…) già in odore di Olly. Melodia da cantare a squarciagola, magari davanti a un San Siro esaurito. Questo, probabilmente, il sogno suo e di tanti come lui. Ci sa fare, Orlando. Canta di sentimenti in modo credibile, con un respiro mitemente poetico, come a pregarci di fidarci di lui. Manca forse un timbro a fuoco, quel tocco poco confondibile in grado di spingerlo più su, dove osano i coraggiosi. Per adesso va bene così.