Dovremmo festeggiare tutti oh. Abbiamo vinto la guerra

Oh, abbiamo vinto la guerra. Dovremmo esultare per strada. È finita la terza guerra mondiale e stavolta siamo stati da subito dalla parte dei vincitori. Sto esagerando. Ma mica tanto... Ieri Trump è stato in Israele, ed è partito il consiglio di pace in Egitto. Ma ha ragione Ottavio Cappellani su MOW, adesso bisogna spartirsi la torta. La verità è che ha vinto Netanyahu (che avrà la grazia). Ha vinto Trump. Ha vinto il capitalismo più selvaggio e devastante. Ha vinto il Diavolo. Come sempre. Ieri Trump ha citato una miliardaria. Fa casinò. Quanti ne costruirà sulla riviera di Gaza? E per la prima volta nella storia chi cura la costruzione - Trump- è pure un palazzinaro. Trump incarna la più grande e sublime rapprentazione del conflitto d’interesse. È talmente palese, enorme e onnicomprensivo che non si vede. Che nessuno dice niente. Signori Trump costruisce grattacieli, casinò, ha interessi ovunque, da sempre. Qui c'è il più grande conflitto palese della storia e ce ne fottiamo.