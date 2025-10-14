Pisto is Free

Dovremmo festeggiare tutti oh. Abbiamo vinto la guerra

Moreno Pisto

14 ottobre 2025

La verità è che ha vinto Netanyahu. Ha vinto Trump. Ha vinto il capitalismo più selvaggio e devastante. Ha vinto il Diavolo. Come sempre. Ieri Trump ha citato una miliardaria. Fa casinò. Quante ne costruirà sulla riviera di Gaza? E per la prima volta nella storia chi cura la costruzione - Trump- è pure un palazzinaro. Trump incarna la più grande e sublime rapprentazione del conflitto d'interesse. È talmente palese, enorme e onnicomprensivo che non si vede. Che nessuno dice niente. E poi in Israele e nel consiglio di pace c'è pure la Meloni, certo. Infatti noi italiani dovremmo essere contenti. ABBIAMO VINTO LA GUERRA. Alé

foto Ansa

Oh, abbiamo vinto la guerra. Dovremmo esultare per strada. È finita la terza guerra mondiale e stavolta siamo stati da subito dalla parte dei vincitori. Sto esagerando. Ma mica tanto... Ieri Trump è stato in Israele, ed è partito il consiglio di pace in Egitto. Ma ha ragione Ottavio Cappellani su MOW, adesso bisogna spartirsi la torta. La verità è che ha vinto Netanyahu (che avrà la grazia). Ha vinto Trump. Ha vinto il capitalismo più selvaggio e devastante. Ha vinto il Diavolo. Come sempre. Ieri Trump ha citato una miliardaria. Fa casinò. Quanti ne costruirà sulla riviera di Gaza? E per la prima volta nella storia chi cura la costruzione - Trump- è pure un palazzinaro. Trump incarna la più grande e sublime rapprentazione del conflitto d’interesse. È talmente palese, enorme e onnicomprensivo che non si vede. Che nessuno dice niente. Signori Trump costruisce grattacieli, casinò, ha interessi ovunque, da sempre. Qui c'è il più grande conflitto palese della storia e ce ne fottiamo.

Donald Trump
Donald Trump foto Ansa

Abbiamo assistito a un genocidio e ora stiamo assistendo a come questi panzoni ricchi sfondati si spartiscono le cose. Ma diciamolo chiaramente. Ripetete con me: ce ne fottiamo. Stiamo bene così. Tutte le proteste sono una gran cazzata. Perché se non lo fossero dovremmo davvero ribaltare tutto e invece ci va bene così. Ah In Israele e nel consiglio di pace c'è pure la Meloni, certo. Infatti noi italiani dovremmo essere contenti. Andare in giro con le bandiere italiane e festeggiare. ABBIAMO VINTO LA GUERRA e impedito ancora una volta una invasione islamica. E scongiurato la terza guerra mondiale, che però appunto abbiamo già vinto.

foto

Ansa

