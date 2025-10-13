Ma avete capito perché Ismaele La Vardera è finito sotto scorta? Fa quello che hanno sempre fatto i radicali e qui ve lo spieghiamo

“Mai mi sarei immaginato che a 32 anni sarei finito sotto scorta per il solo fatto che sto svolgendo il mio ruolo da deputato”. E invece è andata proprio così. Il leader di ControCorrente Ismaele La Vardera è finito sotto scorta, per scelta della prefettura, dopo la sua inchiesta sui “tornelli a Mondello”, e cioè sulla gestione controversa delle spiagge siciliane, a partire da quelle di Mondello, attualmente in mano a una società, Mondello Italo Belga, che avrebbe sostanzialmente privatizzato degli spazi pubblici. Tutto inizia con un video pubblicato da La Vardera insieme al radicale Matteo Hallisey, presidente di + Europa, in cui si vede l’ex iena tenta di entrare in uno stabilimento chiuso da tornelli. Di fronte, però, si trova Raffaele Bocchini, “Rosariello”, nipote del boss Salvo Genova. Uno scontro che è diventato poi motivo di denuncia alla Guardia di Finanza. Al Fatto Quotidiano, questa estate, La Vardera raccontò quanto accaduto così: “Mai avrei pensato che in quella spiaggia potessero esserci parenti di una nota famiglia mafiosa. Ho denunciato tutto alla Guardia di finanza mandando una nota puntuale al presidente della regione affinché rimuova definitivamente quella concessione che si avvale ufficialmente di parenti di noti mafiosi. Una questione etica e morale di opportunità in quello che di fatto è suolo della regione”.

L’ad di Italo Belga, Antonio Gristina, negò ovviamente qualsiasi rapporto tra la società e la criminalità organizzata: “Se avessi il minimo sospetto che ci fosse una condizione di favore o infiltrazione sarei il primo ad intervenire all’istante. Seppure si chiamino Genova, ci tengo a precisare che si tratta di persone incensurate, figure che già c’erano quando mi sono insediato come amministratore, e che durante questi anni non hanno mostrato motivi ostativi che potessero giustificare un loro allentamento”. Passa qualche mese, l’inchiesta continua ed evidentemente si è arrivati a considerare necessaria una protezione extra per il deputato siciliano. Al di là della specificità del caso, però, il tema è di portata nazionale. Come annunciato a inizio estate proprio da Hallisey, questo blitz servì per porre un problema che in realtà riguarda tutte le spiagge italiane: “Dopo aver documentato come la spiaggia di Mondello in alcuni punti era incredibilmente presidiata da tornelli e recinti che ne impedivano l’accesso, non abbiamo fatto scoppiare solo il caso mediatico. Grazie al deputato siciliano Ismaele La Vardera abbiamo inviato un’interrogazione regionale e una richiesta di chiarimento al direttore del demanio regionale. Il direttore del demanio ci ha risposto immediatamente: ha già avviato un’ispezione, confermando di fatto che società Italo-Belga non può mettere recinti e tornelli perché il passaggio per accedere al mare DEVE ESSERE GARANTITO ANCHE A CHI NON PAGA”. Onorevole Daniele Santanché, ministra del turismo, lei dov’è?