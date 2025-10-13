Damiano David rifatto? "Guance, botox, ritocco alle labbra e alla linea mandibolare". L'analisi della chirurga Cecchini

Damiano David è sempre stato, fin dai tempi dei suoi esordi coi Maneskin a 'X Factor', di una bellezza disarmante. Quando, dopo la vittoria di Sanremo, andò a rappresentare, insieme alla band, il nostro Belpaese all'Eurovision, ricordo tweet di spettatori dello show che si stracciavano le vesti per lui: "Non è possibile che gli italiani siano letteralmente versioni umane delle statue greche". Ebbene, reduce da due date in Italia, Roma e Milano, del suo 'World Tour', il cantante è stato apprezzato ma anche analizzato da una dottoressa in Chirurgia Plastica ed Estetica, Alessandra Cecchini, che, reduce dal suo concerto meneghino, ha postato un reel in cui evidenzia alcuni 'ritocchini' a cui Damiano si sarebbe sottoposto. A suo dire, riguarderebbero guance, labbra, e "quella linea mandibolare da superereo Marvel". Ma c'è di più.
Cecchini non ha dubbi - e non manca di profondersi in grandi complimenti verso il cantante: "Lui è il caso estetico più interessante degli ultimi anni. Da 27enne magrolino a opera d'arte vivente. Probabilmente ha fatto una bichectomia [per chi non lo sapesse,un intervento chirurgico che rimuove le "bolle di Bichat", ossia accumuli di grasso nelle guance, per snellire il volto e accentuare gli zigomi e la mascella, ndr], un filo di botox e quella linea mandibilora da supereroe Marvel e magari un piccolo ritocco alle labbra". Poi la doc prosgue incensando la pregiata fattura di questi presunti ritocchini: "Tutto fatto con intelligenza! Non ha cambiato il viso: l'ha progettato meglio". Infine, la chirurga Cecchini si sofferma sul naso di David. Rifatto? No, e per fortuna! Vediamo come mai.
Riguardo al naso, certamente importante, dell'ex Maneskin, Cecchini ha solo complimenti (soprattutto, per esserselo tenuto così come è): "Quel naso a cui su chiunque diresti: 'Dai, rifallo subito!', su di lui funziona alla perfezione: dà carattere, spigolo e personalità. Se lo addolcisse perderebbe metà del suo fascino". Allora speriamo che il bisturi di nessun chirurgo si avvicini alle narici cotanta opera d'arte mobile! Ma la vera domanda è: Damiano David, bello bello in modo assurdo di natura, avrà davvero fatto ricorso a qualche 'aiutino' chirurgico per lasciar risplendere ancora di più la propria già perfetta estetica? Su X flotte di fan sono già in rivolta perché convintissime che il loro idolo sia un prodigio di Madre Natura, ma forse ignorano che qualunque personaggio dello spettacolo, anche il più insospettabile, prima o dopo citofoni eccome a qualche clinica per diventare ancor più piacente. Che sia maschio o femmina non fa alcuna differenza. Altro fil rouge è che poi tutti quanti tendano a negare qualsivoglia tipo di 'aiutino' in pubblico. Damiano David rientrerà in questa media, oppure sarà l'eccezione?