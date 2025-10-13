Damiano David rifatto? "Guance, botox, ritocco alle labbra e alla linea mandibolare". L'analisi della chirurga Cecchini

Riguardo al naso, certamente importante, dell'ex Maneskin, Cecchini ha solo complimenti (soprattutto, per esserselo tenuto così come è): "Quel naso a cui su chiunque diresti: 'Dai, rifallo subito!', su di lui funziona alla perfezione: dà carattere, spigolo e personalità. Se lo addolcisse perderebbe metà del suo fascino". Allora speriamo che il bisturi di nessun chirurgo si avvicini alle narici cotanta opera d'arte mobile! Ma la vera domanda è: Damiano David, bello bello in modo assurdo di natura, avrà davvero fatto ricorso a qualche 'aiutino' chirurgico per lasciar risplendere ancora di più la propria già perfetta estetica? Su X flotte di fan sono già in rivolta perché convintissime che il loro idolo sia un prodigio di Madre Natura, ma forse ignorano che qualunque personaggio dello spettacolo, anche il più insospettabile, prima o dopo citofoni eccome a qualche clinica per diventare ancor più piacente. Che sia maschio o femmina non fa alcuna differenza. Altro fil rouge è che poi tutti quanti tendano a negare qualsivoglia tipo di 'aiutino' in pubblico. Damiano David rientrerà in questa media, oppure sarà l'eccezione?