Ma perché Giorgia Meloni ha lasciato la Campania al centrosinistra e Fico? Mentre Elly Schlein esulta senza motivo, noi guardiamo dentro al Teatro San Carlo e prevediamo le elezioni del 2030

Elly Schlein: “Uniti si stravince”. Proviamo a quantificare “stravincere”: + 8% rispetto alle scorse regionali. Complessivamente. Cioè, nelle tre regioni, Campania, Puglia e Veneto (in due delle quali la coalizione ha vinto), non migliorano la loro performance neanche del 10%. Ora, invece, proviamo a dare un’idea di cosa intenda Elly Schlein per “stravincere” se confrontiamo i suoi risultati con quelli del diretto avversario politico, e cioè Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni, complessivamente, cioè nella regione in cui il centrodestra ha vinto e nelle due in cui ha perso, ha migliorato i suoi consensi in termini assoluti del 46% rispetto al 2020. Per fortuna, mentre i giornali sono ancora lì a contare con le dita, Luca Marattin pubblica i dati del Ministero degli Interni e schematizza bene la situazione italiana. Se aggiungete a questo lo schemino a colori prodotto dal Foglio che mostra come in dieci anni la sinistra abbia perso dodici regioni, avete un’idea di cosa Elly Schlein intenda per “stravincere”: perdere.

Ora, visto che in politica al comico segue il ridicolo, dovremmo anche ricordare a Elly Schlein che le due vittorie non dimostrano nulla, neanche che l’unione faccia la forza. Campania e Puglia sono da dieci anni del centrosinistra e probabilmente conserveranno ancora per un po’ questo questa condizione, divenuta quasi cronica. La domanda che deve farsi, semmai, è in cosa può migliorare. E niente meglio della Campania, il pontentato di De Luca, può servire per capire quale sia il vero stato di salute della sinistra Italia. In Campania, infatti, dove Fico vince, il Pd insieme alle liste civiche peggiora la sua performance e in termini di voti assoluti scende del 9,2%. Questo, tradotto, significa che la gente che ha voglia di votare, rispetto al 2020, preferisce non votare Pd e liste civiche. A poco sono serviti i comizi sulle sedie di plastica se una regione notoriamente rossa, un mezzo centro sociale a cielo aperto, crede che il Pd a guida italosvizzera abbia poco, se non niente, da offrire rispetto al Pd del 2020.