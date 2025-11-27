Valentino Rossi sta scrivendo il libro definitivo e poi arriverà una serie TV. La verità? C’è solo una cosa che vogliamo dalla sua storia

Cose così sono rare per Valentino Rossi, che in trent’anni di carriera ha sempre cercato di sottrarsi a impegni troppo pressanti che non avessero a che fare con le corse. È, come i pochissimi della sua specie, uno che si annoia in fretta e che con un certo genere di cose vuole averci a che fare il meno possibile. Eppure il momento è giusto e le storie sono moltissime, sia da leggere che da vedere.



A stringere però c’è solo una costante per capire Valentino Rossi, quello che è stato oltre i numeri e tutto il resto. Valentino ha sempre fatto come gli pareva e ha funzionato per questo. Voleva una tuta più colorata e voleva assomigliare ai piloti giapponesi. Voleva tenere il suo numero di gara. Voleva vincere giocando, senza lavorare. Voleva, soprattutto, dire le cose come le aveva pensate, tirando fuori un dito medio - a volte letteralmente - verso chi gli si metteva contro. Ci è riuscito.



Da un libro di Valentino Rossi o da una serie TV sulla sua vita vorremmo vorremmo questo, il racconto di tutte le volte che ha scelto di non accontentarsi e di quando, invece, ha dovuto farlo. Ne verrebbe fuori l’artista che è stato e che è anche adesso, mentre 46 tra i piloti più forti al mondo sono diretti a Tavullia per la 100 Km dei Campioni. Organizzata e portata avanti così, per il gusto di farlo.