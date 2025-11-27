“Io e te siamo fratelli di Blues Brothers”: Valentino Rossi, Lucio Corsi, le idee da spalle al muro e quella roba lì che vale più di tutto il resto

Valentino Rossi e Lucio Corsi hanno quella roba lì. Quell’autenticità che nella propria carriera è sempre valsa più di ogni altra cosa. E quando parlano di sé e della propria storia si nota all’istante: sono due che sulle proprie idee hanno costruito il proprio fare, il proprio modo di essere e di esprimersi. Ogni altra cosa viene dopo. Due figure che, con le dovute proporzioni, hanno trionfato prima di tutto essendo se stessi: uno in sella o alla guida di qualsiasi mezzo a motore, l’altro con la propria voce e la propria chitarra.

Bastano due battute per capirlo: “Io e te siamo fratelli di Blues Brothers”, commenta il cantante riferendosi a Valentino in una lunga intervista concessa a Rolling Stones che li ha visti conversare a tutto tondo, dagli inizi al successo, dal proprio percorso alla necessità di non abbandonare mai le proprie idee. “Dentro - il film - ci sono la musica e le fughe. Io ho preso la musica, tu le fughe”. Un riferimento non casuale: il film è il preferito del Doc, quello che papà Graziano gli ha fatto vedere da bambino e che, nel 2016, ha ispirato uno dei suoi caschi speciali indossato a Misano, con lui e Uccio sulla parte superiore della calotta.