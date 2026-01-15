Antonio Menegon, l’ingegnere anti-autovelox scomparso nel nulla, voleva denunciare il Ministero dei Trasporti. Lo aveva già fatto con magistrati e non solo…

Menegon - anche se nelle narrazioni sulla sua scomparsa si tende a ricordarlo sempre di meno – è il tecnico che aveva messo la firma su consulenze capaci di spegnere decine di apparecchiature in tutta Italia, dimostrando che quegli strumenti erano “approvati ma non omologati”, e che le versioni depositate al Ministero delle Infrastrutture non coincidevano con quelle effettivamente installate lungo le strade. Un dettaglio solo in apparenza burocratico, perché da quel dettaglio discendono migliaia di verbali, ricorsi, sequestri, milioni di Euro e una filiera di responsabilità che non è certo quella di un qualche vigile urbano che preme un pulsante per scattare foto a automobilisti e motociclisti. In quell’aula di tribunale a Cosenza, Menegon avrebbe dato voce davanti a un giudice a ciò che per anni era rimasto confinato nelle perizie e negli atti.

Chi ha lavorato con lui, come Gianantonio Sottile Cervini di Altvelox, racconta al Corriere di Vicenza un uomo determinato. Tutt’altro che rassegnato. Consapevole di muoversi in un campo minato. E, per questo, anche un uomo molto spaventato. E tormentato. Per il processo in corso, ma anche e soprattutto per ciò che stava preparando fuori da quel procedimento. Menegon, riferisce l’amico e collaboratore, aveva già denunciato pubblici ministeri che, a suo avviso, avevano archiviato procedimenti sugli autovelox irregolari senza svolgere alcun atto d’indagine. Aveva denunciato polizie locali e amministrazioni che continuavano a multare fingendo di non sapere. E stava valutando un passo clamoroso: denunciare alti funzionari del Ministero dei Trasporti. Ecco perché all’ipotesi dell’allontanamento volontario o, peggio, del suicidio, non ci crede nessuno di tutti quelli che gli erano vicini.