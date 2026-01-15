Ora i femministi devono dire agli esperti come si fanno i convegni sulla violenza: ennesima polemichetta social contro Associazione Perseo, Homosapiens e altri per via dei soldi dati da Fratelli d’Italia a un convegno (senza chiedere niente in cambio…)

La storia ha dell’assurdo. L’Associazione Perseo, un centro antiviolenza (e già è triste prendersela con un centro antiviolenza), è stata attaccata per aver accettato di partecipare a un convegno organizzato a Pietrasanta e previsto per il 31 gennaio a tema: “Prevenire la violenza: i rischi ignorati”. Oltre all’associazione, rappresentata dalla psicologa Fulvia Sano, ci sono giuristi, psicoterapeuti e addetti ai lavori, tra cui anche divulgatori come Homosapiens (che noi avevamo già intervistato qui). Il problema è che, oltre al patrocinio del comune di Pietrasanta, guidato dal centrodestra, l’evento ha ricevuto dei contributi indipendenti da parte di Fratelli d’Italia, uno dei partiti della maggioranza della giunta.

Alcuni punti fondamentali. Uno: il contributo è incondizionato e questo vuol dire che Fratelli d’Italia non può mettere bocca su nulla. Dà i soldi e basta, non sceglie la linea editoriale, gli ospiti o i contenuti degli interventi. Due: i relatori parteciperanno a titolo gratuito quindi di certo non riceveranno soldi da Fratelli d’Italia, che ha semmai contribuito a realizzare materialmente, economicamente, il convegno.