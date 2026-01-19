Se Massimo Boldi non può portare la torcia perchè gli piace la figa allora eliminiamo Alberto Tomba dalla storia dello sci

Ma davvero il problema del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi è una battutaccia di Massimo Boldi? Sì, quello dei cinepanettoni non certo Woody Allen. La sua colpa? Aver fatto quello che ha sempre fatto. Alla domanda del giornalista Ferruccio Sansa del Fatto Quotidiano su quale sport praticasse l'attore ha infatti risposto: “Sono un grande atleta della fi*a e dell'aperitivo”. Sacrilegio. Cipollino ha forse confuso i Giochi di Milano Cortina con il sequel di Vacanze di Natale 2000, ambientato proprio a Cortina. Ma a quanto pare nel 2026 parlare di fi*a al Villaggio Olimpico è peggio di farlo in chiesa, e Boldi se ne torna a casa con la torcia fra le gambe. Del braciere solo la cenere da mettere sul capo, costretto a scusarsi subito dopo. “Si è rivelata inopportuna e offensiva nei confronti delle donne e non in linea con i principi di rispetto e inclusione che ispirano il movimento olimpico". Certo che, se avevano invitato Boldi pensando parlasse di massimi sistemi e dei valori dello sport... Boldi è Boldi e nell'intervista al Fatto è stato Boldi. Che ipocrisia è chiamare un attore che su questo linguaggio ci ha costruito il suo successo e poi togliergli la torcia proprio per queste battute? È il solito cortocircuito del moralismo dei nostri tempi. Il punto è che Boldi, forse, per la torcia non avrebbe proprio dovuto essere preso in considerazione. Ma non per le battute sessiste (o non solo) ma perchè con lo sport e con le Olimpiadi c'entra poco. Il problema non è la frase uscita male ma i campioni dello sci che sono stati dimenticati a favore, anche, di personaggi come Massimo Boldi.