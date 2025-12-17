Da X Factor a Sanremo 2026, ma dov’è la vera musica? Ecco perché i talent show pensano solo allo share, mentre il Festival della canzone viene boicottato dalle major

La musica italiana vive nel paradosso più grande della sua storia. È ovunque, ma non conta più nulla. La ascoltiamo, la commentiamo, la consumiamo, ma non la consideriamo più un lavoro. Non è un mestiere, è un accessorio narrativo. Un elemento estetico di un racconto televisivo che cambia ogni giorno, come cambia il meteo. Oramai la musica sta alla tv come il pane alla nutella. Un binomio creato ad arte da etichette e agenzie durante il Covid e che si è subito rivelato un grande business. In teoria X Factor dovrebbe essere un talent show: si parte dalle audizioni, si passa per i live, si arriva alla finale. In pratica è diventato un gigantesco palcoscenico per i giudici, con i concorrenti ridotti a carne da montaggio. I numeri, paradossalmente, dicono che lo show “funziona”: la finale 2024, con Mimì vincitrice, è stata la più vista delle ultime quattro stagioni, 1,76 milioni di spettatori medi e circa l’8,6% di share complessivo tra Sky e TV8, in crescita di oltre il 50% rispetto all’anno precedente. L’edizione 2025 ha addirittura registrato il dato di share più alto delle ultime sette stagioni.

Quindi il prodotto “televisivo” c’è. Il problema è che la musica non è più al centro. È uno show dove chi dovrebbe essere giudice in realtà usa il programma per rilanciare se stesso, mentre chi si illude di lanciare la propria carriera spesso scompare due settimane dopo la finale. La verità è semplice: X Factor non è più un talent show. È uno show incentrato sui giudici, non sui talenti. I talenti sono solo “funzionali” all’ulteriore rafforzamento della immagine dei giudici oltre quella estetica fatta di trucco parrucco e abiti. Lo si vede da tutto: dalle scelte di casting, dai montaggi cuciti su misura, dagli script sottopelle, dalle reazioni da manuale di regia. E lo share — non il talento — è il vero motore. Ma il punto più inquietante è un altro: l’unico vero scopo di X Factor è resuscitare (o rilanciare) la carriera dei giudici, non lanciarne di nuove. Il pubblico non guarda per scoprire un artista: guarda per vedere come si comporterà Lauro, cosa dirà Paola Iezzi, come reagirà Jake La Furia, quale lacrima di Gabbani farà tendenza su TikTok.

I ragazzi? Pedine. Utili fino a quando servono alla narrativa del momento. Poi scompaiono, letteralmente, dal radar nazionale nel giro di mesi. E quindi? X Factor, che dovrebbe scoprire i talenti scopre Giudici, Sanremo ne consacra qualcuno ma sempre quello sbagliato, almeno negli ultimi tre/4 anni. Amici almeno si maschera da scuola e alla fine qualcosa ai ragazzi insegna. In mezzo c’è una discografia sfiatata, che non investe e non rischia, e che ormai si limita a cavalcare l’onda dei format televisivi e dei trend social. Questo sistema non cerca artisti: cerca contenuti. E in questo meccanismo spietato, l’artista non è più un creatore: è un pretesto.