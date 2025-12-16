Peppone e Don Camillo? Macché, a Brescello dall'inchiesta "Veleno d'acciaio" emerge uno sversamento da un milione di tonnellate di rifiuti tossici

Brescello è marchiata a fuoco dalla famiglia Grande Aracri, il cui pater familias Francesco, fratello del boss Nicolino, imprenditore edile, nel 2014 venne definito uomo gentile dall’allora sindaco del Pd Marcello Coffrini, il quale in un’intervista dichiarava di non credere vi fossero infiltrazioni mafiose nel comune, salvo poi doversi dimettere e constatare l’esatto contrario perché il comune venne sciolto per mafia in quella Bassa Reggiana dell’operazione “Grimilde”. Francesco Grande Aracri, come lo ha definito il Fatto Quotidiano, un ‘ndranghetista moderno capace di insinuare le terre emiliane con metodi più raffinati e meno palesi dei suoi predecessori. Ad ogni modo, tra il 2008 e il 2015, lo sversamento abusivo di rifiuti tossici di cui si accennava in precedenza vanterebbe un’ampiezza tale da insinuarsi fino alle falde acquifere sottostanti la Piazza Matteotti, dove c’è la statua di Peppone, il comunista proletario, contraltare al Don Camillo, simbolo della sempiterna Democrazia Cristiana. Un paesino, quello di Brescello, dove ad un certo punto in massa da Cutro una nutrita comunità calabrese si è mossa e si è stabilita. Non che nel paese di Brescello di conseguenza sia cambiato qualcosa, perché chi comanda naturalmente nella provincia ha grande interesse a non avere rotture e dunque un po’ per l’indifferenza, un po’ per l’impossibilità di comprendere la complessità di certi sistemi criminali, la gente fa finta di nulla, oppure ha paura a parlare, o semplicemente non è interessata a problematizzare quell’ovvio e quella calma di provincia dove , però, si concretizza la quintessenza della corruzione. Lo si vede quotidianamente a Garlasco, il cui caso si è riaperto in seno alle inchieste per corruzione del comune e della procura di Pavia Clean I, II e III.