Abbiamo guardato dentro la nave cipriota Guang Rong arenata a Massa di Carrara e abbiamo scoperto una storia molto particolare che ce ne ricorda un’altra non proprio bellissima

Anzitutto che dopo l’incidente della Guang Rong, che per sua natura è un’emergenza, occorre intervenire rapidamente per limitare i danni ambientali, come ad esempio il rovesciamento del carico (come si può vedere dalle foto) e la dispersione del carburante in mare. A proposito c’è una norma precisa, l’art. 163 del Codice Appalti (oggi confluito nel nuovo Codice) secondo cui, per somma urgenza e pericolo imminente per l’ambiente e la navigazione l’armatore o la società d’assicurazione – P&I Club – incarica un soggetto specializzato con il nulla osta della Capitaneria e del Ministero dell’Ambiente per fare pulizia. In questo caso specifico, come riportato da Shippingitaly.it, dopo un summit in Prefettura e a seguito del parere favorevole della Guardia Costiera Coedmar ha avuto il via libera per affidare l’intervento di “bonifica” – passate il termine, via – alla società dei F.lli Neri che “dal 1997 e “protegge – si legge sul suo sito web – una parte di costa italiana con rimorchiatori bonificando in emergenza aree inquinate, e partecipando a un ‘Contratto per la Difesa del Mare’ istituito dal Ministero dell’Ambiente italiano attraverso la società partecipata Castalia Ecolmar”. Ecco, interessante, perché si dà il caso che la Castalia Ecolmar sia una controllata della stessa Coedmar. Sì, proprio lei, la società dei Boscolo Contadin di Chioggia. Cioè, la società Coedmar dei Boscolo Contadin che possiede la Guang Rong. La Guang Rong – battente bandiera cipriota e che trasporta polvere di marmo (carico che difficilmente viene controllato in maniera approfondita durante le ispezioni) – si schianta con possibili danni ambientali vicino a Massa Carrara e l’armatore incarica una società, la F.lli Neri che opera su concessione di una sua stessa società? Abbiamo capito bene? Sì, e che c’è di strano? Che la F.lli Neri abbia valutato il costo di intervento superiore al prezzo di mercato per cui l’armatore proprietario incasserà il valore assicurato e il recupero del relitto verrà pagato dal P&I Club. Di solito, poi, quando riparare la nave in questione costa più del prezzo di mercato, la nave alla fine viene smaltita o demolita. Per inciso, dovete sapere che le navi a perdere su cui indagava il capitano di corvetta Natale De Grazia, prima di morire in circostanze misteriose, seguivano tutte più o meno lo stesso iter, ma invece che essere demolite affondavano poi insieme ai rifiuti tossici in mezzo al mare e che tutta questa storia era venuta fuori grazie agli accertamenti di una società assicurativa. Natale De Grazia è lo stesso che ritrova il certificato di morte di Ilaria Alpi a Garlasco a casa dell’agente segreto e faccendiere Giorgio Comerio. Però, va ricordato, il caso Guang Rong è nella norma, ex. Art. 163 del Codice appalti, anche se occorre capire chi siano i Boscolo Contadin.