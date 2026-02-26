Viva Nino D’Angelo, modello di coscienza civile e miracolo gramsciano della musica italiana

Viva Nino D’Angelo. E adesso provo a spiegare le mie ragioni, perché lo apprezzo. Era il 1980, vivevo allora a Palermo, città dove sono nato; la Sicilia, va detto in premessa, non ha mai avuto un proprio “canto”, forse per questa ragione ha preso in prestito la canzone napoletana, facendola propria, non c’era “stereo8”, primordi delle musicassette fuori misura, montato, metti, su un’A112 color sabbia, intestata a residente dei quartieri popolari panormiti, che non amasse le voci del Vesuvio; i neomelodici in quei giorni erano però ancora da venire. Credo fosse una mattina di novembre quando Saro Mineo, il fattorino del giornale “L’Ora”, mi chiama, dice che c’era un signore napoletano che desidera incontrarmi, o forse il caposervizio ha deciso di scaricarlo a me, giovane collaboratore delle pagine culturali e degli spettacoli. Su questo resterà il mistero. Così come lo stesso era avvenuto quando mi affibbiarono il “pittore che ballava”, e ancora un signore che sosteneva d’essere un angelo (“Però mia moglie non mi crede…”, così spiegava) e ancora un doppio sosia che si presentava così: “Piacere, Elvis Dean…” Insomma, al napoletano sicuramente fecero il mio nome per toglierselo di torno.

Il napoletano si chiamava Enzo, ora che ci penso parlava con come se avesse una patata calda in bocca, saputo che mi chiamavo Fulvio prese a dirmi ogni cosa come se ci conoscessimo da sempre, con tono affettuoso, mettendomi la mano sulla spalla, sottobraccio aveva un ellepì di Nino D’Angelo, “’Nu jeans e ‘na maglietta”.

Non credo di averlo mai liberato dal cellophane, eppure quel 33 giri per anni è rimasto accanto ai dischi di Miles Davis e di Sonny Rollins, come un oggetto prezioso, reliquia di un mondo; allora amavo soprattutto il jazz. Lo sconosciuto Enzo si presentò dicendo di essere, appunto, il manager, l’impresario di Nino D’Angelo, spiegando che assolutamente avrei dovuto andare quella stessa sera al Cinema “Dante” per assistere a una sceneggiata che vedeva proprio Nino D’Angelo protagonista lì sul palco. Il titolo? “Esposito Teresa”. Non so come, non so perché, ma sebbene controvoglia sono andato. Una folla inarrestabile premeva per entrare, chi non aveva il biglietto alla fine trovò comunque posto gratuitamente, il grande cuore partenopeo in trasferta spalancava porte e portoni. Ricordo che alcuni si erano portati la sedia da casa, e così hanno assistito alla sceneggiata, come se la guardassero dalla loro stessa cucina.