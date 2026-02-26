Sanremo 2026, con “Qui con me” Serena Brancale canta il dolore per la morte della madre: “In questo silenzio sento la tua voce”. E noi abbiamo sentito, tra i trenta cantanti in gara, la tua

Serena Brancale scende le scale composta, è concentrata. Magnetica nel suo abito bianco, talmente lineare da definire la forma dello spazio intorno a lei. Si capisce che sta per arrivare qualcosa che non ti aspetti, che insomma ci sarà poco da ballare.

Canta la morte della madre Maria, scomparsa nel 2020 e lo fa con parole profonde ma familiari, le potremmo dire tutti in fondo e magari le abbiamo dette: “E poi guardami quanto ti assomiglio” e “In questo silenzio sento la tua voce”.

Il brano è una ballad per niente prevedibile, con una prima parte classica e una seconda che destabilizza appena, non fa chiasso ma cambia il passo, trasforma il ritmo quel tanto che serve per ritrovare poi la strada di casa.

Qui con me è un canto libero di un’artista che cambia quando capisce che la vita è già cambiata. Perché mica ce ne accorgiamo subito, non c’è causa-effetto nei cambiamenti, accadono quando non possiamo più farne a meno. E lei lo fa dopo 6 anni, con una voce intensa che vibra, si incrina, vive e respira nei versi pieni di dolcezza.

Serena Brancale ha il coraggio di trasformarsi.