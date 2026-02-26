“Per la mia mamma, per la mia famiglia, per i miei amici e per la mia gente”. Con la gentilezza Gianluca Gazzoli è arrivato a Sanremo. E sul palco dell’Ariston, in diretta tv, sorride

“La mia gente”, cioè quelli che sanno ascoltare. “Mia madre”, la prima che ci ascolta nella nostra vita. “La mia famiglia, i miei amici”: c’è un patto di fiducia, che non è solo rispetto o stima, ma che si fonda sull’orgoglio per i successi altrui. È quel sentimento strano e gratuito che fa la differenza. Che fa capire chi ti ama e chi no. Chi ti ama è felice perché sei felice. Anche questo è semplice, banale quasi. Ma quante volte ce lo diciamo? Davvero ci fermiamo a pensare che forse c’è un altro modo per raggiungere i propri sogni. Non mordere, ma carezzare. Con fatica? Certo? Ma la fatica della gentilezza, non la fatica del mercenario. Gazzoli ringrazia sua madre che non c’è più, ma sua madre è nelle parole che ha usato per lei e per i suoi amici. È nella gratitudine mista a tenerezza che lo ha fatto sorridere sul palco dell’Ariston.