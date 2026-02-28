Bacio lesbo Levante-Gaia a Sanremo, e se lo stacco di regia (voluto?) facesse più casino di un gesto visto e stravisto?

Oggi, invece? Censura! Il bacio tra Levante e Gaia è davvero troppo per la Rai del 2026? Per Telemeloni e tutto il resto? Mah, il dubbio che lo “scandaloso” atto sia stato volontariamente “censurato” lo conferma anche Francesco Oggiano con il suo bel video su IG. Ossia, siamo allo scandalo paradossale. Una censura ragionata che fa più rumore di qualcosa che, non censurato, forse non avrebbe suscitato il caos sperato/desiderato. Perché ragazzi, mentre qualcuno dibatte sul supposto oltraggio saffico negato, Cardi B, in diretta dagli Stati Uniti, il paese che ha sempre fabbricato in serie decine di scandaletti simili, mima un assolo di chitarra che somiglia più che altro a un esplicito atto di autoerotismo.

Altra cosa, altro coraggio, se di coraggio vogliamo parlare. Perché davvero vogliamo pensare che nell’Italia del 2026 il bacio tra Levante e Gaia avrebbe sollevato un polverone così travolgente? Fatichiamo a crederlo. Siamo più inclini a ipotizzare che la regia abbia tagliato al punto giusto lanciando il sasso e nascondendo, se non tutta la mano, almeno qualche dito. E così, alla fine, tutti contenti. Ci siamo fatti un’altra scorpacciata di insalata sanremese. Andateci piano, ora, in vista del gran finale. Per il 2026 potrebbe già bastare così.