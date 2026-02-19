Se Petrecca si dimette perché continueranno a dargli 217 mila euro? Dopo la figuraccia alle Olimpiadi resterà "a disposizione della Rai"

Secondo la legge sulla stampa attualmente in vigore il direttore di una testata, come ad esempio Rai Sport, ha una responsabilità penale sui contenuti e un’autonomia editoriale, dunque serve una motivazione e una procedura formale nel rispetto dell’autonomia professionale per revocargli il contratto. Una decisione che passa dal cda, dove serve una maggioranza qualificata. Ecco. Molto più semplice e funzionale rimettere la decisione nelle mani dell’ad, no? Giampaolo Rossi prende atto delle dimissioni, avvia la procedura per la nomina di un interim che sostituisca Petrecca e poi deciderà che farne di lui. E’ tutto molto semplice e Petrecca rimane comunque un dipendente dirigente. E’ anche sciocco indignarsi perché non sia stato licenziato, ingenuo credere che un licenziamento sarebbe arrivato, ma la gente che di queste cose non ne capisce niente, invece ci spera. Rimane delusa. S’incazza. Solo perché è ignorante? Forse. O forse perché guadagna stipendi da fame quando al vertice del sistema dell’informazione pubblica vi sono mediamente più di tre vicedirettori a testata con stipendi superiori a quelli dei parlamentari, che ottengono risultati inferiori rispetto all’informazione privata, come ad esempio Mediaset e compagnia bella che, certo, con stipendi ancora superiori rispetto a quelli Rai, ottiene risultati migliori, ma con 6 vicedirettori in meno. Ecco perché la gente s’incazza, perché pur essendo molto ignorante, non è stupida e capisce che lassù c’è qualcosa che non va. Qualcosa di profondamente sbagliato.