Il Foglio compie trent’anni e ha cambiato la vita di un ragazzo

Per chi ha scoperto il giornalismo dopo il Duemila ci sono un po’ di cose da dire: la carta era ancora carta, dieci, quindi anni fa, ma ci stavamo spostando verso il digitale. Per chi ha scoperto il giornalismo dopo il Duemila e se n’è innamorato, la carta non aveva il valore che aveva avuto per chi aveva vissuto il grosso della vita senza un telefono in mano né aveva il significato che di lì a poco avrebbe avuto per chi, per ragioni anagrafiche, non ha mai collegato carta e informazione. C’è questo limbo, di chi ha visto i giornali diventare “qualcosa.it”, che è anche il mio. E in questa terra di mezzo della nostra epoca che ho scoperto i quotidiani, non quelli al bar, ma quelli che compravo con i soldi che guadagnavo lavorando in spiaggia d’estate. Era l’anno dei voucher, prendevo quegli scontrini, quelle fatture, e li portavo in tabaccheria. Poi prendevo qualche rivista (ricordo la copertina di Rolling Stone su Marco Pannella) e quell’unico quotidiano. Il tabaccaio scalva il prezzo dei giornali dai contanti che mi dava sulle mani (e il resto lo avrei speso entro la giornata in una libreria della catena Mondadori in cui si vendeva anche usato: Urlo e Kaddish, On the Road, Il maestro margherita). Quel giornale era Il Foglio.

Ci sono quattro quotidiani importantissimi, nel bene e nel male, con cui ho dovuto fare i conti in questi anni, perché guardando alla storia italiana è chiaro che inaugurarono quattro modi diversi e necessari di concepire il giornalismo in Italia. Il primo e più vecchio è Il Giornale. Fondato nel 1974 da Indro Montanelli, aveva le migliori penne d’Italia e non solo. C’erano Mario Luzi, Geno Pampaloni, Enzo Bettiza, Nicola Abbagnano, Nicola Matteucci, Renzo De Felice. Oggi di quel Giornale non resta che il nome e pochissimi autori che portano avanti, quasi da eretici, una tradizione culturale rarissima. Uno su tutti Vittorio Macioce, uno dei migliori giornalisti culturali, se non il migliore, in Italia.

Poi nacque La Repubblica, era il 1976. Un giornale che ha indubbiamente contribuito a formare l’attuale establishment culturale italiano. Giorgio Bocca, Natalia Aspesi, Barbara Spinelli, Enzo Biagi, Alberto Ronchey e pure qualche mina vagante come Giampaolo Pansa, poi ripudiato. La Repubblica è stato il grande giornale antiberlusconiano della borghesia italiana. Mio nonno, prima democristiano e poi democratico, conservava pile di numeri di questo quotidiano negli armadi in soffitta e nella libreria. C’era anche altro, ma La Repubblica, su tutti, occupava un posto d’onore. Era la critica pulita, per quanto politicizzata. Oggi La Repubblica festeggia 50 anni e di quel giornale ha solo il nome e neanche più l’editore, la famiglia Agnelli. Negli ultimi anni è rimasto il giornale degli amichetti, della cosiddetta sinistra col rolex, ma ha perso in quanto a fascino persino a sinistra.

Facciamo un salto nel presente prima di passare al terzo per ordine cronologico: nel 2009 nasce Il Fatto Quotidiano, un altro dei giornali che ha cambiato la storia del giornalismo in Italia. Idealmente continuatore del giornalismo del Bel Paese che passava eccentricamente tanto per Biagi quanto per Montanelli, arrivava non solo per opporsi al berlusconismo, come dirà il suo primo direttore, Antonio Padellaro, nell’editoriale del primo numero, ma per opporsi a tutto l’arco politico. Insomma, a quella stessa “casta” che due anni prima venne analizzata e decostruita da Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo (un libro che lo stesso Marco Travaglio mette nella biblioteca ideale del Fatto). Pochi giorni dopo, all’inizio di ottobre dello stesso anno, nascerà anche il Movimento 5 Stelle, il partito più vicino agli ambienti del Fatto: per giustizialismo e frustrazione verso la politica dei partiti. In diciassette anni il Fatto si è trasformato da progetto d’avanguardia a cassa di risonanza dell’opinione pubblica, da “megafono” del malessere civile a focaccia drogata del populismo giustizialista, la cui declinazione naturale sul piano culturale non può che essere di ascendenza sovietica e/o rossobruna.