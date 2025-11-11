Delitto di Garlasco, Gallo: “non voglio rimetterci la pelle per difendere Lovati”. Le minacce, il nuovo indagato e un’impressione: sta per venire giù (di) tutto

La Procura della Repubblica di Brescia, con l’indagine sui magistrati che hanno operato in passato a Pavia, non sta facendo luce solo sulla possibilità che dietro l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017 ci sia corruzione, ma su tutto un sistema di collusione e malaffare che ha coinvolto una intera provincia (e probabilmente non solo), tra uomini di potere, uomini in divisa, in tonaca o toghe, politici e imprenditori. E’ la parte che l’opinione pubblica, così concentrata sull’umana richiesta di giustizia per Chiara Poggi, sembra ignorare. Savu che dice di temere per la sua vita è solo un mitomane? Lovati e Gallo che ricevono una lettera minatoria vogliono solo arricchire il copione di un altro colpo di scena? A Garlasco c’è o non c’è qualcuno per il quale si ammutolisce chiunque ogni volta che se ne fa il nome?

Solo rendendosi conto di cosa è e dove potrebbe portare l’indagine della Procura di Brescia si prende consapevolezza che quella lettera minatoria ricevuta dall’avvocato Lovati (proprio appena dopo aver fatto sapere che vuole essere ascoltato dagli inquirenti e di non volersi avvalere del segreto professionale) è qualcosa su cui non si può andare leggeri. Magari è un niente, ma c’è da esserne rigorosamente certi. Soprattutto in un momento in cui la tv che parla di Garlasco è inevitabilmente anche il modo per mandarsi messaggi “tra persone che sanno”. Lo fa pensare anche l’ultima dichiarazione di Lovati proprio su quella minaccia ricevuta: “Io me ne frego. Non ho paura di nessuno, possono scrivere quello che vogliono. Gli metterò io un biglietto sotto lo zerbino con qualcosa che fuma. Se so qualcosa che può dare fastidio a qualcuno? Non ne ho idea. Io ho sempre parlato di un sogno, quello del sicario che ha ucciso Chiara Poggi. Altro non so, altro non dico. L’inchiesta di Brescia? Se non mi chiamano non dico più niente, ma se mi chiamano dirò la verità”. Oppure vogliamo anche credere che un avvocato come Gallo può arrivare a dire “non voglio rimetterci la pelle” solo per una qualche mania di protagonismo? Tra l’altro nel giorno stesso in cui si viene a sapere che l’inchiesta di Brescia ha un nome in più sul registro degli indagati.