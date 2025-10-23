La confusione e lo sfarzo delle serate al club di Philipp Plein a Milano non sono la stessa cosa senza il boss. Lo stilista e immobiliarista di lusso ormai da un po’ di tempo non si fa vivo da queste parti. E i suoi amichetti milanesi, pare, che per un po’ di tempo non andranno più alle serate in via Daniele Manin. Come mai? Perché non c’è interesse da parte loro a farsi tirare in mezzo alla diatriba tra lui e la sua ex compagnia Lucia Bartoli. Eppure era stato proprio lui a dichiarare ai giornalisti che la sua “patchwork family” fosse una famiglia felice, che lui e l’ex, con cui ha avuto due figli, Rocket Halo Ocean e Rogue Sky Galaxy, sarebbero rimasti amici e uniti. A parte che qui, prima di tutto, uno dovrebbe pure chiedersi, ma che razza di nomi sono Rocket Halo Ocean e Rogue Sky? Ma soprattutto, come ti sono venuti in mente? Ma questa è solo un’opinione personale, non universale, quindi lasciamo perdere, perché la faccenda è già complicata di suo.
Il più recente di questi due figli, Rogue, sarebbe stato concepito pochi mesi prima di Hurricane Thor Thunder (Ellamadonna) avuto poi dalla modella romena Andreea Sasu, ovvero la donna con cui Plein starebbe attualmente e con la quale, starebbe crescendo anche gli altri due figli avuti con la compagna precedente. Proprio la relazione con la modella romena sarebbe stata la causa della fine del loro rapporto. Impressionante, per altro, la somiglianza tra Lucia Bartoli e Andreea Sasu, il che rende ancora più grottesca questa storia drammatica, ma anche questo è un altro discorso. Dal profilo instagram dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin emerge il vero cuore della notizia. Nelle sue stories figurano misteriose denunce al popolo social a proposito di qualcuno che le starebbe tentando di buttare giù il profilo con segnalazioni sospette. L’ultimo post, fissato in alto nella griglia dei contenuti è una foto di lei con i suoi figli in braccio nel lettone, e nella descrizione uno scritto strappalacrime a proposito del dramma di una madre che non può rivedere i suoi figli. Poi, tra i commenti, una marea di messaggi indignati. Dall’avvocatessa influencer Legalnik sino alla moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina, e tante altre spunte blu di ricche influencer che scrivono “riavrai i tuoi figli, siamo dalla tua parte”. Che sta succedendo? E’ per questo che PP non lo si vede da un po’ in giro? Diatribe da separazione ? Ma non finisce qui, perché online girano altre teorie tutte da verificare ma di certo non proprio benevole (che qui non riporteremo).
Se questa storia può sembrare assurda, però effettivamente parrebbe essere alla base dell’assenza di Philipp Plein da Milano, come confermato anche da persone che lo conoscono. Ad ogni modo i giornaloni italiani non parlano di tutto ciò. Anche se i ben informati dicono che tra poco le notizie saranno tali che non potranno più fare finta di niente.