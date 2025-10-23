La confusione e lo sfarzo delle serate al club di Philipp Plein a Milano non sono la stessa cosa senza il boss. Lo stilista e immobiliarista di lusso ormai da un po’ di tempo non si fa vivo da queste parti. E i suoi amichetti milanesi, pare, che per un po’ di tempo non andranno più alle serate in via Daniele Manin. Come mai? Perché non c’è interesse da parte loro a farsi tirare in mezzo alla diatriba tra lui e la sua ex compagnia Lucia Bartoli. Eppure era stato proprio lui a dichiarare ai giornalisti che la sua “patchwork family” fosse una famiglia felice, che lui e l’ex, con cui ha avuto due figli, Rocket Halo Ocean e Rogue Sky Galaxy, sarebbero rimasti amici e uniti. A parte che qui, prima di tutto, uno dovrebbe pure chiedersi, ma che razza di nomi sono Rocket Halo Ocean e Rogue Sky? Ma soprattutto, come ti sono venuti in mente? Ma questa è solo un’opinione personale, non universale, quindi lasciamo perdere, perché la faccenda è già complicata di suo.