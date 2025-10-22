L’intervista di Natalia Aspesi al Foglio svela un problema del giornalismo attuale: la critica è morta e i media sono dei catechisti

Che meraviglia Natalia Aspesi, che bellezza la sua intervista a Il Foglio. A volte mi sembra una di quelle testugginine carine carine, chiuse dentro il loro carapacino, che tu dici: “ma che testugginina carina carina”, e lei ti dà il morsettino piccino picciò. L’ho letta sempre con più simpatia della sua omologa sul Corriere della Sera, Lina Sotis, che aveva quella cattiveria strutturata e snob (sine nobilitate, molto parvenu), mentre la cattiveria della Aspesi è stata sempre più casual, come i suoi hot pants.

“Oggi mi pare vada di moda il pettinare ogni cosa per il verso giusto. Io, se ho avuto un po’ di successo nel giornalismo, è stato perché esercitavo la critica maligna, e facevo ridere. Ai miei tempi questo ti faceva persino diventare ricco”, dice. E a me viene in mente il video di Donald Trump che su un caccia spara letame sulla folla che manifesta contro di lui, o la notizia, data da Marco Imarisio sul Corriere, che in Russia hanno iniziato a perculare il presidente americano a suon di barzellette e sfottò. Critica maligna, dice la Aspesi.

E fa anche una bella riflessione sul ruolo delle donne in redazione. E mi verrebbe di farle una domanda, dato che amo la critica maligna e tutte le forme di character assassination (l’unico omicidio legittimo): ma la critica maligna, ai suoi tempi, non era riservata alle donne? Non erano un po’ le “cucine” del quotidiano dove le serve, appunto, “malignavano”? Intendo dire: io sono di quei baroni siciliani che hanno sempre preferito mangiare in cucina, anche quando avrei dovuto presenziare a colazione, ma di solito era appena sveglio e in cucina la conversazione è più interessante.