Il meglio (e il peggio) dei singoli della settimana: i Gorillaz, Paola Iezzi e le tristi superstar, Katy Perry inutilmente epica, Franco 126 ci conduce nella notte…

No, non è ancora “quel momento dell’anno”. Oddio, i brand il Natale lo hanno già nel mirino dal 16 di agosto circa, ma… No no, siamo già in quel momento dell’anno! Perché si sono già fatti vivi i primi brani che dovranno funzionare solo in dicembre. Emily Fern aggiunge così una nota positiva nel sottogenere “Christmas songs”. La sua “Christmas dreams”, più che classica, suona perfetta. Lontano dall’albero, Paola Iezzi indaga lo status della superstar con il suo pop molto 90’s, i De La Soul tornano con un pezzo di estrema classe e i Gorillaz aggiungono un importante indizio per capire come sarà l’imminente “The Mountain”. “The god of lying”, con gli IDLES, è un pezzo di oscura bellezza. Suona sempre bene la malinconia di Franco 126, poca sostanza nel nuovo pezzo (ma il video è da vedere) di Katy Perry.

PAOLA IEZZI, Superstar

Paola solista, senza la sorella Chiara. Il suo tocco si sente, la sensibilità pop è molto 90’s, sebbene la produzione di Room9 ed Etta renda la canzone scalpitante, attuale e fresca. Nulla di epocale, ma Paola (che oggi apprezziamo anche in veste di giudice di “X Factor”) si conferma una pop diva fatta e finita. “Le “tristi superstar” non sono solo le celebrità: sono tutti coloro che cercano di brillare anche quando dentro si sentono fragili e vulnerabili. È quella contraddizione eterna tra sorriso e malinconia, tra danza e silenzio, tra amore e perdita. Perché, in fondo, “superstar” siamo tutti: innamorati e peccatori”. Una bella riflessione, firmata Paola Iezzi., in calce a questo nuovo pezzo.

KATY PERRY, Bandaids

E a proposito di pop divas… Riecco Katy Perry, che per due-secondi-due ci illude di aver aperto il nuovo singolo con un campione di “How soon is now?” degli Smiths (ma è lui?). Immediatamente Katy conduce il brano nella direzione più logica (e in parte ovvia). Pop esuberante, molto anni ’10 del nuovo millennio, con uno di quei ritornelli che ambisce a scalare l’Everest a mani nude ma sa di già sentito (che è quanto di più inevitabile, dato che con questa materia epic-pop, negli ultimi tre lustri, ci si sono messi metà di mille). Da vedere il video.