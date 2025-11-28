Delitto di Garlasco: ma l’intercettazione shock di Andrea Sempio? “Buono, se sono indagato potrò mentire”. E l’ex maresciallo Marchetto: “Ho le prove che…”

Un lavoro, questo, che secondo un altro dei personaggi chiacchieratissimi di Garlasco, l’ormai ex maresciallo dell’Arma, Francesco Marchetto, andava fatto già a suo tempo. “Io volevo indagare a 360 gradi – ha recentemente dichiarato – tutti i miei guai sono cominciati quando volevo guardare oltre il solo Alberto Stasi”. Su Marchetto, oggi, grava il peso di tre condanne – falsa testimonianza, favoreggiamento della prostituzione e peculato – che hanno indebolito definitivamente la sua carriera e la sua credibilità oltre che lo scomodo ruolo di ex della zia di Andrea Sempio, la stessa che avrebbe prestato 30000 Euro al fratello Giuseppe. Ma forse proprio per questo, l’ex maresciallo di Garlasco è l’unico che ha davvero più niente da perdere e che, paradossalmente, potrebbe risultare più credile di altri. “Sta succedendo ciò che sostengo da anni” – ha ribadito anche recentemente nel salotto Rai di Massimo Giletti. Quello stesso salotto in cui s'è scontrato col suo ex comandante, Cassesse (quello che ha ammesso che i Carabinieri hanno fatto molti errori nel 2007), e in cui ha parlato di prove che lui potrebbe portare provando a tirare nuovamente fuori la sua conversazione con l’ex datore di lavoro di Mario Muschitta, l’operaio che raccontò di aver visto Stefania Cappa in bici e con un attizzatoio da camino e un borsone la mattina del delitto dirigersi verso Tromello e che subito dopo ritrattò tutto.

E’ una registrazione datata 17 luglio 2022: un colloquio tra Marchetto e Alfredo Sportiello, responsabile dell’ASM di Vigevano e quindi ex capo di Marco Muschitta: “L’hanno minacciato… magari gli hanno anche dato dei soldi per stare zitto”. E aggiunge che Muschitta, quel giorno, “quello che ha visto ha visto”. Anche le indagini fatte successivamente – pure dopo aver dichiarato di essersi inventato tutto - confermano che quanto raccontato poteva risultare realistico. Perché l’operaio, dopo una deposizione ritenuta coerente dagli stessi carabinieri che verificarono orari e spostamenti, cambiò totalmente versione? Perché passò da un racconto minuzioso – una giovane donna bionda in bici con un oggetto simile a un attizzatoio – a definirsi “uno stupido che si è inventato tutto”? E perché venne lasciato solo in procura per oltre quaranta minuti, come ricorda oggi proprio Marchetto? Secondo l’ex maresciallo, il nodo di Muschitta è solo uno dei segnali di un’inchiesta “fatta male”. Non entra nel merito dell’indagine su Sempio, ma ribadisce un altro punto che scotta: sull’omicidio di Chiara, gli indizi “allora come adesso portano a più persone”. Oggi, sempre dalle pagine dell’ultimo numero di Giallo, il settimanale diretto da Albina Perri, l’ex maresciallo di Garlasco torna a spingere ancora più forte: “i carabinieri, ai tempi, furono costretti a mentire”.