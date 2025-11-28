Onore al merito di Giletti, La Vardera e Hallissey: hanno rotto le palle ai potenti e ora la Regione Sicilia toglie la concessione alla società Italo Belga sulle spiagge di Mondello

Sono battaglie che si fanno un giorno dopo l’altro. Per questo le fanno in pochi. Uno di questi è Ismaele La Vardera, ex Iena, leader di Controcorrente e consigliere regionale in Sicilia. La Regione ha avviato il procedimento di decadenza della concessione della spiaggia alla Mondello Immobiliare Italo Belga, società che dal 1906 gestiva buona parte dell’area. La storia è questa: La Vardera inizia a fare dei video per denunciare l’installazione di tornelli per l’accesso alla spiaggia. La battaglia, condivisa dai Radicali italiani e da Matteo Hallisey, riguardava le concessioni poco chiare e il rapporto compiacente della politica, locale e nazionale, con un sistema fatto di gilde e corporazioni (come quella dei balneari e quella dei tassisti).

Ma indagando e continuando a denunciare Hallisey e La Vardera hanno scoperto molto di più, al punto che l’ex Iena decide di presentare un esposto il 30 settembre alla Commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, che ha poi chiesto al governo Schifani di revocare la concessione demaniale dopo aver verificato le accuse di La Vardera e dei Radicali: la società Italo Belga aveva esternalizzato in via esclusiva alla G.M. Edil una buona parte delle attività relative alla gestione del bene in concessione, in violazione delle normative.

Il punto centrale dell'inchiesta riguarda proprio la G.M. Edil. Nell’organigramma dell’azienda compare come amministratore unico Rosario Genova (allo stato attuale incensurato), fratello di Bartolo Genova, già condannato per mafia e ritenuto a capo della famiglia di Resuttana. La ditta si occupava di attività centrali per la gestione dello stabilimento: manutenzione di lettini, ombrelloni, cabine, pulizia dell'arenile, smontaggio delle strutture. Tutto senza le autorizzazioni previste dalla legge e, soprattutto, senza alcuna certificazione antimafia.

Dal 2005, anno in cui la concessione è stata modificata e ampliata da circa 20.000 a 36.000 metri quadrati, non sarebbe mai stata richiesta alcuna certificazione antimafia da parte dell'assessorato Territorio e Ambiente. Ma già nel 1974 il quotidiano L'Ora denunciava i legami tra la gestione della spiaggia e la malavita palermitana.