In Africa non c'è solo il “ritorno” di Adolf H*tler. Chi è il politico della Namibia di cui tutti parlano e cosa succede nel continente: tra guerre, Terre Rare e genocidi dimenticati

Dai, ammettetelo. Non fate i timidi. In questi giorni avrete senza ombra di dubbio letto da qualche parte, sui social o in qualche articoletto, del “ritorno” di Adolf Hi*ler. Ma no, che avete capito? Mica il na*ista. Parliamo dell'Adolf Hi*ler africano, o meglio di Adolf Hi*ler Uunona, un politico locale della Namibia candidato nuovamente alle elezioni locali del suo Paese. Uunona, 59 anni, è membro della South West Africa People's Organization, il partito di sinistra al governo nel Paese dal 1990, ossia dall'indipendenza ottenuta dal Sudafrica. Era stato eletto per la prima volta consigliere nella circoscrizione di Ompundja, regione di Oshana, nel 2004, per poi ricandidarsi nel 2015 e nel 2020; adesso ci riprova e, nel momento in cui scriviamo, la sua rielezione è data per quasi certa. I nostri media, che dell'Africa se ne sono quasi sempre sbat*uti i cog*ioni perché “il tema non interessa, non fa click” (in realtà ne parlano solo quando c'è da sventolare il tema dell'immigrazione), hanno dedicato spazio al signor H*tler. Molto spesso senza spiegare che il diretto interessato si è, per così dire, ritrovato in una situazione a metà strada tra lo scomodo e l'imbarazzante. “Mio padre mi ha dato questo nome ma non significa che io abbia il carattere di Adolf Hi*ler o che assomigli a quello tedesco. Lui era una persona controversa che ha catturato e ucciso persone in tutto il mondo. Io non sono come lui”, ha spiegato il politico ai media locali.