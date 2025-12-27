Delitto di Garlasco: "Chiara Poggi è stata uccisa da una donna". Lino Banfi da Nonno Libero a criminologo

È la Vox Populi, che ormai non crede più alle solite chiacchiere da bar, ma è il cittadino che ha in mano tutti gli strumenti, o quasi, per farsi un’idea abbastanza precisa di quello che è successo a Garlasco. Direte voi: non ci va un genio per capire che le indagini sono state inquinate e che i testimoni che hanno visto qualcosa sono stati in qualche modo trascurati. Altri poi, come il famoso Muschitta, hanno persino ritrattato le loro dichiarazioni, chissà per quale assurda ragione. Poi basta farsi due chiacchiere in un bar di Garlasco: tutti puntano il dito in una certa direzione. Però ci vogliono le prove, le carte, e l’Italia che rappresenta Lino Banfi non le ha, non ha il tempo di guardarle, eppure in qualche modo è abbastanza lucida. Forse è un po’ sessista, come direbbero i progressisti – “la donna una bestia irrefrenabile”, poesia – però nella sua rozzezza qualcosa intravede. Lino Banfi che diventa criminologo, intervistato da Hoara Borselli, è un po’ come quei tassisti che alle quattro di notte, mentre ti riportano a casa, osservano Milano infestata dai maranza e dalla questione dell’immigrazione illegale, e da lì arrivano a ricostruirti un quadro dettagliato dell’ipocrisia delle primavere arabe, delle rotte migratorie che partono dal centro dell’Africa, dell’appartenenza a questa o quella corrente massonica di certi deputati del Pd, di chi era vicino a Cosa Nostra e di chi invece è pappa e ciccia con i magistrati corrotti. Complottisti, certo. Però poi, alla fine, viene spesso fuori che nelle vicende più torbide della storia italiana c’era davvero un pm un po’ corrotto, un po’ di parte. Garlasco è un delitto italiano, gotico, torbido, che squarcia profondamente il Paese in due parti: chi è pro-Stasi e chi è anti-Stasi, un po’ come nel caso Dreyfus in Francia. Dreyfusards e anti-dreyfusards. Non a caso Vittorio Feltri ha chiesto la grazia a Mattarella per il povero Stasi, che ad oggi è in galera e per il quale parrebbe emergere non esattamente una responsabilità diretta nell’aver ucciso Chiara Poggi. Il pubblico da casa prima ha condannato l’ex bocconiano della Lomellina, al di là del giudicato con tanto di sentenza di Cassazione, poi si è buttato su Sempio, odiando prima il suo ormai ex avvocato Lovati, per poi finire a farselo piacere dopo che Corona lo ha ritratto nella veste del folle che però “ci vede meglio di tutti”.