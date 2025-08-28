Da "Mia moglie" alle foto "rubate" su Phica, Barbara Alberti spiazza tutti: “Cazzate, il mondo sta per esplodere!" Il Grande Fratello? "Siamo noi pettegoli. Rimpiango il Medioevo..."

Barbara Alberti, secondo lei, siamo alle porte di una nuova rivoluzione sessuale, o siamo semplicemente, messi molto male? Mi riferisco al caso del forum Phica.

Viviamo in una realtà virtuale e non ci sarà mai più una rivoluzione, perché la rete porta in sé tutto il malanimo, tutta il desiderio di dilaniare, mortificare che esiste in giro, ed è uno strumento di potere. Ci stiamo ammazzando tra di noi, e come vede siamo in balia di un mondo che sta per esplodere e noi pensiamo a queste cazzate, scusi il termine.

Non si preoccupi, abbiamo sentito di peggio…

Siamo ridotti a un manipolo di pettegoli che si guardano uno nel letto dell’altro, che hanno questo esibizionismo masochista. Quando consegni la tua intimità al prossimo è ovvio che è una sconfitta. Che dovrei dire? Sono di un altro secolo, guardi, non capisco più. Penso appunto che il Grande Fratello di Orwell sia stato molto ottimista, perché non aveva capito fino in fondo come sarebbero andate le cose. Quando il protagonista sbircia e si nasconde in un angolo della casa, già le telecamere del Grande Fratello non lo beccano più. Orwell non poteva però immaginare che tanti anni dopo sarebbe arrivata una rete di spionaggio che poi si sarebbe trasformata in auto-spionaggio. È questo che intendo, è un meccanismo perverso. Non vorrei dare un giudizio, ma è che al tempo del calamaio tutto questo non c’era. È un mondo di automi, di automi che si spiano gli uni con gli altri. Le cose più intime sono le più dolorose. Quelle che più fanno male, e dietro a questa debolezza c’è tutta una folle industria del dolore, dello spionaggio, della mancanza di rispetto, dello sbattere in faccia tutte le nostre intimità. È orribile. Io rimpiango il Medioevo, rimpiango i tempi del segreto. Tutto ciò che emerge oggi è triste ed è autodistruttivo. noi siamo una specie suicida, in ogni senso. Guardiamo lo spettacolo macabro delle guerre in televisione, quando mangiamo sappiamo che stiamo ingurgitando cancro. È una situazione terrificante, che nessuna distopia aveva immaginato.

Cosa c’è che non va nell’uomo di oggi?

Nessuno poteva immaginare che avremmo avuto dei mezzi a disposizione di tutti per farci del male. Una guerra interna alberga in noi, mentre le guerre nel mondo là fuori si occupano lentamente distruggerci. È un momento molto brutto in cui soltanto l’umanesimo potrebbe soccorrerci. Dov’è? Nell’arte. Per esempio, adesso c’è la Mostra del Cinema di Venezia e poi ci sarà il Festival. Sono sicuro che lì ci saranno capolavori. Degli anticorpi esistono, ma ciò che domina infine è il male.

È come se l’amore alla fine si degradasse in questa gelosia nera che, insomma, offusca tutti i lati più belli.

Ciò che più mi colpisce è soprattutto il nostro masochismo, il fatto di aver portato alla morte la nostra intimità. L’uomo è stranissimo. Inventa cose meravigliose e le usa contro sé stesso. Con l’energia che sviluppa una bomba atomica potremmo salvare milioni e milioni di vite. E quindi, una io credo che l’uomo sia un animale suicida, perché è l’unico nel creato che sa di dover morire. Questo ci rende assassini, stupidi e cattivi.

Non è forse questo un riflesso di una società costruita sull’informazione, sul controllo dell’informazione, sul potere proprio derivante dalla conoscenza?

Sicuramente, però mi sembra che manchino anche i moventi... capisce cosa voglio dire? Sbattere in faccia agli altri i fatti propri. Questo è puro suicidio: suicidio del sentimento, suicidio delle passioni, suicidio del senso, suicidio di tutto. Però esiste anche una grande porta che si apre in senso contrario, come dicevo prima, e mi riferisco all’arte. Però la porta che si spalanca sul male ha più forza. Noi che sognavamo — noi che eravamo i giovani — sognavamo la rivoluzione personale e sessuale. Invece c’è stata un’involuzione verso l’esibizionismo e masochismo. Dal capitalismo avanzato, cosa ci vorremmo aspettare? Dei poeti? No, nasce l’orrore. Difficile criticare poi, la pervasività della comunicazione odierna, quando questa permette anche il salvataggio delle vite, ad esempio.

È tutto un misto di benefici e di danni…

Un tempo il senso era reale, adesso è virtuale. Siamo divorati dalle macchine. Noi non dominiamo tutto questo, e lei parla con una persona smarrita. Credo solo che sia tutta una grande orchestrazione economica. Mi ricorda un verso di una canzone della guerra civile spagnola che diceva: “ganaron los capitales la guerra contra los hombres”, “vinsero i capitali la guerra contro gli uomini”, perché tutto questo, alla fine, poi è commercio e guadagno, sul peggio. Sono smarrita perché vedo che tutte le nostre invenzioni ci si ritorcono contro, e questa è nostra volontà. Purtroppo in rete gira tutta la cultura del mondo, tutta la conoscenza del mondo. C’è quindi, anche un flusso di informazioni meravigliose, però noi ci concentriamo sempre su quelle brutte.

Quindi lei trova che sia anche un po’ sbagliato parlare così tanto di questo forum? Non credo fosse così conosciuto prima di tutta questa bagarre…

Secondo me sì, assolutamente sbagliato. Ci stiamo proprio dilaniando a vicenda nel nulla. Questo non produce pensiero, non produce idee, non produce gioia. Produce solo male e, appunto, voyeurismo totale degli uni con gli altri, esibizionismo masochista. Possiamo solo constatare che questo è il nostro tempo, e siamo sostanzialmente impotenti.

Oggi poi è veramente complesso tagliare i ponti con una persona dopo una separazione amorosa, non sapere più dove si trovi, cosa stia facendo, anzi, siamo costantemente esposti a tutto questo.

Non so perché, ma ce lo imponiamo da soli. Spero nei giovani, nonostante siano i primi bersagli di questa grande disegno. Chissà che non venga qualcosa di buono, perché dai vecchi non arriva proprio niente di buono. Io sono vecchissima, però mi impressiona vedere il mondo dominato da questi vecchiacci, Trump, Putin, Netanyahu. Gente che non ha più niente da perdere e che vuole diventare immortale portando nella tomba con sé tutti gli altri. Il tiranno può dominare su tutti, ma non sulla propria morte. Allora che fa? Domina sulla morte altrui. Questi qua stanno creando fabbriche di morte. È proprio come quando i satrapi morivano, facevano uccidere le amanti, i cavalli, gli schiavi. C’è un bellissimo quadro di Delacroix che si chiama “La morte di Sardanapalo”, dove c’è il satrapo Sardanapalo morto sul suo letto, e accanto a lui tutti morti, i levrieri e i dignitari, perché nessuno potesse dire “lui è morto”. È il peggio del peggio, che si ripete oggi, ma con mezzi onnipotenti.

Ricorda un po’ il sovrano delle Mille e una Notte, che scopre di essere tradito e fa uccidere tutte le donne del reame.

Eh sì, per non correre altri rischi. Io credo che la morte di Dio non sia stato un buon affare. Io sono totalmente non credente, ma penso che non sia stato un buon affare. Una forza potentissima proprio in questo momento sta dilaniando sotto i nostri occhi, giorno per giorno, Gaza e i suoi abitanti. Navi disperate cercano di andare in aiuto. C’è il bene da una parte, il male dall’altra. Il bene è più debole, il male è più forte, ed è armato fino ai denti. Teniamoci accanto i nostri figli, i nostri padri, i nostri amici. Che dire? L’uomo è un animale suicida e omicida, non è vero? Il cane e il gatto, invece: loro assalgono... che meraviglia... assalgono solo per fame, e noi per sete di sangue. Per morire meno, perché dando la morte a un altro ci sembra di riscattarci dalla nostra. Noi, però, rispetto a voi giovani, siamo stati molto fortunati, perché cresciuti nell’illusione. Il sessantotto è stata una grande illusione, ecco. E poi soprattutto noi eravamo ragazzi liberi, perché con 100.000 lire al mese, che sarebbero circa 50 euro di oggi, avevamo tutto, e questo faceva una differenza immensa. E non avevamo tutte queste “protesi”, come i cellulari, che infine ti fanno schiavo. Voi siete cresciuti con genitori che sono come la Gestapo: se vogliono, ti controllano persino girando l’angolo. Noi, quando uscivi di casa, giravi l’angolo ed eri completamente libero. Era un tempo meraviglioso: potevi mentire ai genitori, ed era stupendo. Oggi invece i giovani nascono già soggetti al controllo, già inibiti. È una differenza, epocale.