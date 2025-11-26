Stranger Things 5 /1. Cari intellettuali guardatevi la serie dei Duffer Brothers e smettetela di rompere le palle

Anche perché, data la lamentazione, non è che l’impegno letterario borghese e nostrano stia dando chissà quali ritorni economici. Anzi: non si è mai fondato davvero sulle “vendite”, ma su un sistema di potere che, tra prebende statali e circoli di cultura, riusciva a generare profitto per sé e non per il PIL: un articolo sul quotidiano qui, una firma su una sceneggiatura là, un anticipo da quella casa editrice, una partecipazione retribuita a un evento. Soltanto che John Elkann sta vendendo Repubblica, la destra sta facendo tabula rasa di una serie di prebende e i nodi della vostra scrittura assolutamente inutile, perché assolutamente “politica”, stanno venendo al pettine e voi siete diventati calvi.

Ma c’è di più. Stranger Things, per quanto distopico, fantascientifico, horror, continua a parlare, puntata dopo puntata, stagione dopo stagione, a tutti noi. Mentre la narrativa che stiamo chiamando “da tinello”, a chi parla? Siete VOI la vera narrativa “di genere”, la vera narrativa di serie B; siete VOI il vero fantasy delirante.

Altro che draghi, demogorgoni e maghe: il tinello è un’invenzione folcloristica e “fantastica” della borghesia, inventato all’indomani della Seconda guerra mondiale, nel quale sono stati spacciati per grandi autori scribacchini di provincia ammorbanti con la loro seriosità da presidi di liceo. È il tinello a non essere credibile, a non permettere più nessuna identificazione se non quella di un’identità posticcia e parquettata. Il tinello è una stanza che nessuno abita, un luogo che non esiste, una specie di portale dove abitano i veri mostri: mostri da mostrare, perché vuoti, tutta esteriorità, tutta libreria – per così dire – ma senza le pagine, solo copertina. Il tinello è il vero SottoSopra e noi stiamo arrivando a farvi il culo sulle note di “Master of Puppets” dei Metallica.

Perché noi siamo veri: non viviamo nei tinelli, viviamo nell’apocalisse, in un’apocalisse burocratica, digitale, economica, climatica, sentimentale. È questo il nuovo ambiente naturale della letteratura. Chi lo nega non è più realista: è un autore fantasy senza saperlo.