Chiamatela con il suo nome: in Inghilterra partirà una sperimentazione su 200 bambini con meno di 11 anni che “vogliono” cambiare sesso (o sono i loro genitori woke che desiderano figli trans?)

Una cosa emersa dalle inchieste giornalistiche e dalle denunce interne a questi servizi, infatti, è il modo in cui si arriva a queste terapie. Le visite mediche, gli incontri con gli psicologi e la cautela sono insufficienti a ogni livello (era questo il contenuto della denuncia del dottor Bell). Non solo, il consenso informato è pressoché impossibile da garantire (è ciò che è emerso dai Wpath Files): il motivo principale è che è difficile informare dei bambini e i loro genitori analfabeti scientifici sulle conseguenze di trattamenti di frontiere che hanno collezionato poche evidenze e vengono promossi da associazioni con dei bias a favore di questi interventi irreversibili. Spesso i genitori prendono una decisione che sembra “liberal” e positiva per i figli e per il proprio status di genitori progressisti, mentre i medici spingono affinché si faccia questa terapia a prescindere da qualsiasi considerazione di carattere etico. Un medico legato alla Wpath, per esempio, suggeriva che si potesse avviare questa terapia anche su bambini autistici che non erano in grado di esprimere una “preferenza di genere” verbalmente. Per assicurare che volessero cambiare sesso, diceva, sarebbe bastato interpretare i disegni del bambino. Nonostante questo, 226 bambini “volontari” diventeranno delle cavie grazie ai loro genitori, che poi potranno vantarsi di essere così aperti mentalmente, tanto aperti da rinunciare alla salute dei loro figli, come capita spesso con i no-vax e i testimoni di Geova.