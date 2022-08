L’elemento più importante di questa vicenda è legato all’ostruzionismo mediatico e professionale che i medici hanno subito dopo aver divulgato, attraverso i giornali o dei report scientifici, le problematiche di cui si è appena accennato. Tutto questo condito dalle accuse di transfobia. Nulla di nuovo sotto il sole. I fondamentalismi politici sono la versione laica dell’inquisizione spagnola. Così i Torquemada di ala liberal hanno totalmente liquidato i continui interventi del dottor David Bell che iniziò la sua battaglia quando ancora era a capo dello staff della Tavistock. Confondere scienza e transfobia, così come confondere body shaming e affermazioni sui pericoli effettivi – che so – dell’obesità, è lo sport preferito di tutti i progressisti. In fondo è lo stesso atteggiamento dei complottisti no vax, che confondono scienza e autoritarismo. Si sa, l’ideologia è lo schema che si vuole incollare a un mondo che non gli corrisponde, e la colla è l’ignoranza.

Ma torniamo a Bell. La scelta di pubblicare un report nel 2018 arriva con il numero significato di richieste fatte da alcuni membri del suo staff alla clinica per la transizione sessuale. Bell stima che almeno un terzo del personale avesse manifestato non poche perplessità sul lavoro della clinica. Ma la Tavistock ha iniziato a mettergli i bastoni tra le ruote. Fece sparire tutti i libri in cui fossero presenti interventi dello psichiatra dalla biblioteca della fondazione e gli incontri con i dieci medici scettici vennero fatti, a eccezione di uno, fuori dalla Tavistock, per via delle intimidazioni subite. Nel 2020 iniziano le procedure per l’azione disciplinare contro Bell. La posizione di Bell non è transfoba, né si tratta di un’opinione totalmente contraria all’uso delle terapie farmacologiche usate alla GIDS. Al contrario, in un’intervista al «The Guardian» specifica che un “medico non dovrebbe mai dire mai” ma che, allo stesso tempo, “il corpo non è un videoregistratore e non basta mettere in pausa. Il problema è il consenso”. In effetti un bambino di 8 anni come può prendere scelte sul proprio corpo, soprattutto con addosso la pressione di psicologici e medici spinti dalla clinica a soprassedere sui possibili rischi, in modo da avviare le terapie, tutto con il beneplacito di genitori ben più convinti di voler realizzare la transizione dei loro figli dei bambini stessi.

Ma guai a chi ne parla. Se J.K. Rowling (che tra l’altro sostiene e difende Bell, parlando di “scandalo medico”) scrive un tweet esprimendo un’opinione che non può essere aprioristicamente giudicata come intollerante, e il Quidditch (lo sport su scopa del maghetto frutto della penna della scrittrice) diventa Quadball, per prendere le distanze da chi ha inventato quel mondo; be’, figuriamoci cosa può capitare a un medico con un minimo di coscienza e di interesse verso la ricerca basata sull’evidenza.