Emanuela Orlandi è stata pedinata dalla Banda della Magliana prima del rapimento? Chi è che l’ha strattonata per strada? E cosa intendevano con la frase “eccola è lei?” È il Vaticano il mandante dietro De Pedis?

In Commissione mesi fa è stata ascoltata anche la sorella di Paola, Gabriella Giordani: “Emanuela era una ragazza bellissima, molto in gamba. In quarant’anni si è detto di tutto e di più, cose piacevoli e cose molto spiacevoli, ma nessuno può sapere di questa ragazza, perché nessuno la conosceva. Tutto quello che è successo ha poi condizionato la vita di tutti, soprattutto la mia, dei fratelli e delle sorelle, delle mie sorelle e dei miei genitori”. Paola e Gabriella Giordani, proprio come Emanuela, erano anche loro figlie di un dipendente del Vaticano ma, a differenza degli Orlandi, vivevano fuori dalle mura della Santa Sede: “Per un paio d’anni, due-tre anni prima della sua scomparsa, ci siamo viste parecchie volte, soprattutto la domenica in Chiesa. Invece, il sabato pomeriggio avevamo le prove di canto. Uscivamo, andavamo a fare passeggiate: insomma, quello che fa una ragazza sedicenne insieme al gruppo di amici”. La sorella Paola, invece, ha raccontato cosa accadde nella loro vita dopo la sparizione di Emanuela: “Quei giorni spesso abbiamo avuto telefonate, anche a casa. Comunque rispondeva mio padre, che a noi diceva poche cose. Di un episodio solo sono a conoscenza. A Borgo Pio all’epoca c'era l'hotel Sant'Anna. È arrivata una telefonata che diceva che mia sorella Gabriella doveva andare a prendere una lettera che riguardava Emanuela Orlandi. Mio padre giustamente l'ha accompagnata, ma questa lettera non si è mai vista”. Poi una serie di fatti strani: “Saranno banalità, ma spesso comparivano petali di fiori davanti al portone, all’entrata di casa. Quando andavamo a scuola, noi andavamo da sole, ma mamma ogni tanto veniva dietro e notava gente e ragazzetti che ci seguivano. Quindi, non stava tranquilla. Sarà stata suggestione, ma questo non lo so”. Suggestioni o meno, i genitori delle sorelle Giordani scelsero di allontanare le due giovani ragazze da quell’ambiente per un po’: “A me hanno mandato per un bel po’ di tempo al paese, presso una famiglia, ed a mia sorella da un'altra parte. Ci hanno diviso perché, se nelle telefonate veniva menzionata di più Gabriella, però facendo parte dello stesso gruppo, avevano paura comunque, pensando: se non è una, è l'altra”. L’impressione è che dietro la scomparsa di Emanuela si nasconda molto di più di quanto immaginato in questi anni, e quante vite sono state a loro modo stravolte oltre alla famiglia stessa. Rovesciato un intero modo di vivere, lì dove si pensava di essere al sicuro. Un mondo a parte, in Vaticano il tempo per chi lo abitava sembrava scorrere diversamente…