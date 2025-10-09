Bestie vere, belle perché feroci, non certo perché educate come gli studenti della Holden, rivoluzionari foderati in kashmire, con le loro sciarpe miste lana, i loro soprabiti in pelle vintage comprati per centinaia di euro in negozietti in cui c’è sempre puzza di piedi, le loro rette annue da ventimila euro, le loro stanzette in affitto sul lungo Po Antonelli e gli spinelli per decomprimere il vuoto pneumatico che abita i loro crani. Viene in mente Dino Segre, alias Pitigrilli, autore di "Cocaina", scrittore piemontese nato a fine ottocento, che per salvarsi la pelle, essendo ebreo, divenne informatore dell’Ovra e fece arrestare tanti suoi amici. Un traditore? Sì, però mi viene in mente ancora "La Pelle" di Malaparte, perché “La pelle, signori, la pelle è tutto. La pelle è la sola cosa che conta. Si può perdere l’anima, l’onore, la libertà, la dignità, ma finché ci resta la pelle, siamo ancora vivi. Quando non si ha più neppure la pelle, allora non si è più nulla”. E vengono le lacrime agli occhi se uno pensa davvero a cosa debba significare per un uomo, salvarsi la pelle. E viene da piangere, con quell’espressione un po’ così, di un uomo, o una donna che piange. E pensare che il cranio al di sotto della pelle invece ride. Fammi una faccia da guerra. È la stessa espressione feroce che abbiamo durante il sesso, durante l’orgasmo. Perché il teschio, di sotto quella pellaccia che vogliamo tutti salvarci, ride. E allora ridi pure tu, slacciati la cintura, sbottonati la camicia, levati gli occhiali. Non startene lì impalato a raccontarci del “continente digitale che si sta staccando”, ma scendi per strada, al di fuori di quelle quattro piazze che è il centro di Torino. Fatti due passi in corso Giulio Cesare, in Barriera di Milano. Il continente che si sta staccando è tutto lì, concentrato in un ghetto a cielo aperto e dalle finestre di case in cui non c’è spazio nemmeno per una lavatrice, vedrai dai balconi appese qualche bandiera della Palestina, uno stato che non c'è. Dice bene Alberto Negri in una recente intervista, perché quella bandiera non è il simbolo di una rivoluzione anti-borghese, giovanile contro il tuo novecento. Non hai capito niente, la bandiera della Palestina è diventata il simbolo universale della miseria, e dei miserabili, che nei Gazawi riconoscono dei propri simili, perché ancora più miserabili di loro. Non è il sessantotto, perché non è un’illusione, è la grigia realtà.